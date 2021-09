Kakšen spodrsljaj papeža Frančiška!

Besed, ki jih je citiral papež, ni izrekla Merklova, ampak Putin. FOTO: Philippe Wojazer, Reuters Pictures



Papež: Migrante je treba integrirati

Papežje v pogovoru s špansko radijsko postajo Cadena Cope odgovarjal tudi na vprašanje o trenutno eni najbolj perečih tem mednarodne skupnosti. Na vprašanje o novem političnem zemljevidu, ki se po umiku ZDA in zaveznikov riše v Afganistanu, kjer so po 20 letih oblast ponovno prevzeli talibani, se je odzval s citiranjem. Odhajajočo nemško kanclerko je označil za »eno največjih svetovnih političnih osebnosti«, težava pa je v tem, da besede, ki jih je navajal, niso bile njene.»Nujno je treba ustaviti neodgovorno politiko zahoda, ki vsiljuje svoje vrednote drugim in poskuse grajenja demokracije v drugih državah, ki so osnovani na zunanjih modelih, ne upoštevajoč zgodovinska, etnična in verska vprašanja ob popolnem ignoriranju tradicij drugih ljudstev,« je dejal papež, pri tem pa nevede citiral ruskega predsednika. To je ta dejal med avgustovskim obiskom Merklove v Moskvi. V istem govoru je poudaril, da vrnitev talibanov na oblast pomeni, da je bilo posredovanje zahoda v Afganistanu neuspešno. Papež je pogovor z radijsko postajo posnel prejšnji teden in naj bi ga tudi odobril.Se je pa papež tudi zavzel za sprejem afganistanskih migrantov. Članicam EU, ki jih skrbi porast števila migrantov iz Afganistana, je svetoval: »Vsaka država mora oceniti, koliko migrantov lahko sprejme.« Dodal je, da ni dovolj le odpreti vrata migrantom, ampak je treba te ljudi tudi »zaščititi, sprejeti in integrirati«.