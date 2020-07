Uporabniki TikTok-a zaskrbljeni: so njihove informacije prišle napačne roke?

Panika v ZDA

Završalo je tudi v Združenih državah Amerike, kjer naj bi Trumpova administracija grozila z ukinitvijo aplikacije. Šlo naj bi predvsem za dejanje iz osebnih razlogov, saj naj bi šla aplikacija v nos predsedniku ZDA, ker na njej obstaja mnogo posnetkov, kjer se norčujejo iz Trumpa. Tudi tamkajšnje uporabnike zaenkrat mirijo, da panika ni potrebna.

TikTok je razmeroma nova mobilna aplikacija, ki je leta 2018 postala izredno popularna - tudi v Sloveniji. Beležijo že več kot 150 milijonov uporabnikov TikToka po vsem svetu. Uporabniki TikToka snemajo in objavljajo kratke, 15-sekundne videe. Pri tem pogosto uporabijo glasbeno podlago, vizualne učinke in tako nastajajo kratki domači videospoti. V njih je največ posnemanja petja, plesa, raznih izzivov in šal, ki nastanejo iz dolgčasa ali želje po potrjevanju.Gre za aplikacijo, ki jo je razvilo Kitajsko podjetje Bytedance. Pred kratkim so avstralski uporabniki trepetali pred uhajanjem informacij, saj naj bi prav lastniško podjetje predajalo informacije zasebnega značaja kitajskim oblastem. Avstralski predstavnik podjetjaje vse skupaj zanikal in zatrdil, da so informacije uporabnikov varne.Več kot 1,5 milijona Avstralcev ima na svojem mobilnem telefonu omenjeno aplikacijo, še bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da so večinoma mlajši od 25 let. Prav zato si nekateri avstralski predstavniki ljudstva prizadevajo, da bi aplikacijo omejili oziroma prepovedali, poroča Dailymail.