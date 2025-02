Upokojenca v pravdi izgubljata vrtoglave vsote

Spor med 69-letnim Samuelom Hortonom in 65-letnim Jonathanom Orchardom zaradi pasu zemlje, ki ločuje njuni posesti v Downhamu v Essexu, se je začel leta 2019, ko sta Samuel in njegova žena Kathleen Horton preuredila nekdanjo garažo, ta je bila v ločeni zgradbi, postavljeni poleg njune hiše, v bivalni prostor. Po prodaji svoje hiše sta se leta 2020 preselila v prenovljeno nepremičnino, nato pa izvedela, da je del podpornega zidu, ki sta ga zgradila, 40 cm preblizu vrtu njunih sosedov, Orchardovih. Tako se je začel spor med upokojenim gradbincem in zavarovalniškim agentom, ki še vedno traja.

Niti penija ne bom plačal.

Hortonova pravita, da sta se na vse pretege trudila, da bi zadevo uredila, vendar Orchard nikakor ni želel sodelovati. »Vsakokrat ko sva poskušala doseči poravnavo, jo je zavrnil in šel na sodišče,« je povedala Kathleen. Orchardovi so se po besedah sosedov sicer že med prenovo garaže kar naprej pritoževali zaradi spremembe nepremičnine in jima nagajali na vsakem koraku. »Ugotovila sva, da je mestnemu svetu poslal 150 elektronskih sporočil, v katerih je nasprotoval gradnji. Poslal je tudi na stotine fotografij. Postal je obseden, in tu se je vse začelo,« se spominja Hortonova. Pravi tudi, da ju je sosed fotografiral in se pritoževal, da skozi okno gledata na njegovo posest. »Nikakor ne moreva niti videti njegove hiše skozi okno, a je obseden,« pravi.

Sledili so sodni spori, ki so se kar vrstili, ne glede na mnenje Hortonovih pa je sodišče letos navsezadnje odločilo v korist Orchardovih. Hortonova sta morala porušiti podporni zid, naložili pa so jima tudi, da morata plačati sodne stroške Orchardovih in odškodnino, kar skupaj znaša okoli 200.000 funtov (241.020 evrov). A kot pravi Horton, mu ni niti malo žal in bi vse še enkrat ponovil, če bi bilo treba. »Niti penija ne bom plačal,« še dodaja. To menda drži, saj sta z ženo oba upokojenca, visokega zneska, ki jima ga je naložilo sodišče, si enostavno ne moreta privoščiti. Orchardova, poleg Jonathana še njegova 61-letna žena Carolyn, pa sta se pridušala, da bosta znesek od sosedov dobila zlepa ali zgrda. Hortonova menita, da sta verjetno pripravljena znova iti na sodišče, ker plačujeta sodne stroške s pomočjo zavarovalne police.

O tem, da ju je pravdanje finančno precej prizadelo, poročata tudi Orchardova, ki pa, tako kot njuna nasprotnika, ne nameravata odnehati. Trmastih sosedov so siti tudi sodniki, ki so že večkrat pozvali obe strani, naj vendarle opustita pravno bitko, vendar brez uspeha.