POLJSKA

Upokojenca gledala novice, nato eden padel na njuno hišo: »Vse je bilo uničeno« (FOTO)

Varšava je poročala o vdoru ruskih dronov v poljski zračni prostor, do katerega je prišlo, ko je Rusija sprožila val napadov na Ukrajino.
Fotografija: Alicja in Tomasz Wesolowski.FOTO: Kacper Pempel Reuters
Alicja in Tomasz Wesolowski.FOTO: Kacper Pempel Reuters

11.09.2025 ob 06:45
Upokojenec Tomasz Wesolowski je v sredo po televiziji gledal novice o ruskih brezpilotnih letalnikih, ki so vstopili v poljski zračni prostor, ravno ko je eden od njih strmoglavil v njegovo hišo. Wesolowski je bil v spodnjem nadstropju, ko je dron ob 6.30 zjutraj zadel zgornji del njegove hiše, pri čemer je uničil streho, poškodoval spalnico in raztresel ruševine po dvorišču.

»Prižgal sem televizijo in vse novice so bile o tej množični invaziji dronov, čez nekaj časa pa sem ga slišal, ko je letel nad nami ... in nenadoma se je zaslišal pok,« je za Reuters povedal upokojenec iz vzhodnopoljske vasi Wyryki-Wole.

FOTO: Wojtek Radwanski Afp
FOTO: Wojtek Radwanski Afp
»Stekel sem na dvorišče in videl streho v koščkih, vse je bilo uničeno.« FOTO: Kacper Pempel Reuters
»Stekel sem na dvorišče in videl streho v koščkih, vse je bilo uničeno.« FOTO: Kacper Pempel Reuters

»Stekel sem na dvorišče in videl streho v koščkih, vse je bilo uničeno.« Njegova žena Alicja je povedala, da je tudi stekla ven in nad glavo zagledala dron. Spraševala se je, ali ju bodo bombardirali ali pa bo kdo začel streljati nanjo. K sreči pa nobeden od njiju ni bil poškodovan.

Soseda starejšega para, Ursula Zaprzaluk, je prav tako slišala zvok dronov nad glavo. »Nenadoma sem zaslišala zvok, za katerega sem mislila, da je eksplozija. Poskočila sem, noge so se mi tresle ... Šla sem na balkon,« je povedala. »Skozi drevesa sem videla, da sosedovi strehi nekaj manjka,« je dodala. Njeno dvorišče je bilo prekrito z ruševinami, poškodovan je bil dimnik in nekaj strešnikov, razbito pa je bilo tudi okno na hiši.

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

