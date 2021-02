Upokojenc dvakratni dobitnik loterije: Sreča me spremlja

Našo severno sosedo je zajela loterijska mrzlica. Že drugič v letošnjem letu bodo v nedeljo zvečer žrebali, kdo je srečnež, ki bi lahko ob pravi kombinaciji številk zadel 6,6 milijona evrov. Franz-Josef F. je že dvakrat okusil slast bogatega loterijskega dobitka.



Upokojenec iz Spodnje Avstrije je očitno rojen pod srečno zvezdo. V začetku februarja je na LottoPlusu zadel šestico in dobil več kot 280.000 evrov. Pred devetimi leti pa si je skupaj še z nekom iz Zgornje Avstrije razdelil jackpot v višini 950.000 evrov. Takrat je kupil kos zemlje, zgradil sanjsko hišo ter nekaj denarja podaril tudi svojim otrokom in vnukom.

Srečna kombinacija številk

Nikoli ni pomislil, da bi nehal: »Od takrat igram žrebanje za žrebanje z isto kombinacijo številk, ki mi je prinesla zadetek leta 2012, zdaj pa mi je ponovno prinesla dobitek« se je januarja razveselil novega občutnega priliva na svoj bančni račun.



Z zadnjim dobitkom bi morali pokojnino uživati ​​v polni meri, tudi otroci seveda dobijo svoj kos pogače, morda pa mu v nedeljo uspe še v tretje. »Sreča me spremlja,« je upokojenec komentiral za avstrijske medije.

