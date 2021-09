Upepeljevalnic za živali vse več

Dostojno slovo

Nekateri raztresejo pepel po vrtu ob krematoriju.

Skrajno nepošteno je, da živali, ko jih doleti konec, obravnavamo kot odpadek.

Tudi hišni ljubljenci si zaslužijo dostojen pokop in slovo, da jih po smrti odvržejo med odpadke, je nedopustno, so prepričani lastniki krematorijev za živali v Hongkongu in pojasnjujejo, da je povpraševanja po spodobnih živalskih pokopih čedalje več.»Vsako živo bitje si zasluži spoštljiv odhod na oni svet,« pove lastnik enega od dvanajstih živalskih krematorijev Rainbow Bridge Pet Cremation Services, čigar plemenito poslanstvo podpira tudi. Če Chai poskrbi za dostojanstveno smrt, si Luk prizadeva za kar se da dostojanstveno življenje hišnih ljubljencev: v svojem zavetišču namreč skrbi za okoli 500 zapuščenih živali, mnoge ostanejo z njim do zadnjega diha. Ko napoči njihov trenutek, pa Luk poskrbi za upepelitev, za katero mu Chai zaračuna simbolno ceno.Preostali lastniki sicer plačajo občutno več, znesek je odvisen predvsem od velikosti oziroma teže živali, pojasnjuje, cene pa se začnejo pri 150 evrih. Žalujočim ponudi tudi prostor za slovo od živalskega prijatelja, pepel pa lahko pozneje prevzamejo v lični žari, ki jo lahko shranijo doma, kdor želi, pa ga lahko raztrosi po vrtu ob krematoriju, poroča Reuters.»Skrajno nepošteno je, da živali, ko jih doleti konec, obravnavamo kot odpadek. Tudi one si zaslužijo spodoben, sočuten obred in slovo od tega sveta,« se strinjata Luk in Chai ter pojasnjujeta, da je povpraševanja po kremaciji, ki seveda ustreza tudi vsem higienskim standardom, čedalje več, saj prostora na redkih pokopališčih za hišne ljubljence v natrpanem Hongkongu ni več. Vse več svojcev se odloča za upepelitev (in takšna je vse pogostejša praksa tudi v Sloveniji), pozneje pa sami doma opravijo pogreb.Hišni ljubljenci tako ostanejo v trajnem spominu, njihov gospodar pa se tako tudi lažje sprijazni z izgubo, saj je proces žalovanja postopen in užaloščenemu lastniku omogoča dovolj časa, da se pripravi na življenje brez svojega živalskega spremljevalca.