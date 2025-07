Upanje za naš planet: odkrili morske glive, ki uživajo plastiko

Raziskave onesnaženja oceanov s plastiko kažejo, da se dve tretjini mikroplastike kopiči na plažah in obalah. Znanstveniki na Univerzi na Havajih so pri iskanju načinov za boj proti naraščajočemu onesnaževanju oceanov odkrili nekaj izjemnega. Morske glive, zbrane okoli havajskega otoka O'ahu, namreč kažejo naravno sposobnost uživanja poliuretanske plastike. Ta preboj pri razgradnji plastike z morskimi glivami bi lahko zagotovil biološko metodo za reševanje naraščajoče krize plastičnih odpadkov v oceanih.

Kot poroča portal happyeconews.com, obsega problema onesnaževanja s plastiko ni mogoče preceniti. Po podatkih organizacije Green Watch oceane onesnažuje od 75 do 199 milijonov ton plastike. Številne vrste vsebujejo škodljive kemikalije, ki lahko poškodujejo morske ekosisteme.

Glive jedo poliuretan, najpogostejšo plastično maso v izdelkih.

Ogroženo je tudi človeško zdravje, študije kažejo, da je plastika povezana z rakom, neplodnostjo in poškodbami živčnega sistema. Plastika se namreč ne razgradi, ampak potem, ko je izpostavljena sončni svetlobi, toploti in fizičnim silam, razpade v mikroplastiko, ki ostane v okolju. Našli so jo že pod Everestom, v snegu na Antarktiki in Arktiki, človeških pljučih in krvi!

Prilagodljive glive

Havajski raziskovalci so ugotovili, da lahko več kot šest odstotkov gliv iz obalnih voda Havajev razgradi poliuretan, standardno plastiko, ki se uporablja v številnih industrijskih in medicinskih izdelkih. Še bolj impresivno je, da so se te morske glive hitro prilagodile in v treh mesecih povečale svojo porabo plastike za do 15 odstotkov. Raziskovalna skupina je zbrala vzorce gliv iz različnih morskih okolij, vključno s peskom, morskimi algami, koralami in spužvami. Znanstveniki so nato te glive testirali v laboratoriju, da bi izmerili njihovo sposobnost prebave plastičnih materialov.

Kar 92 odstotkov mikroplastike so našli v 60 odstotkih rib, namenjenih za hrano ljudi. FOTO: Getty Images

Poskusi so vključevali namestitev poliuretana v majhne petrijevke in opazovanje, ali in kako hitro ga lahko glive porabijo. Raziskovalci so nato izbrali najhitreje rastoče glive za nadaljnje testiranje, da bi ugotovili, ali jih je mogoče pripraviti na učinkovitejšo razgradnjo plastike skozi čas. Rezultati so presegli pričakovanja. Medtem ko so bili drugi mikroorganizmi, kot so bakterije in kopenske glive, preučevani glede potenciala razgradnje plastike, to pomeni prvo pomembno raziskavo, ki se je izrecno osredotočila na razgradnjo plastike pri morskih glivah.

Raziskovalci upajo, da bi njihove ugotovitve sčasoma lahko prispevale k obsežnim prizadevanjem za čiščenje plaž in oceanov, še poroča portal.