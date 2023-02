Uničujoči potresi: Aljaska zravnana s tlemi, Japonska oddajala 1000-krat večje sevanje od dovoljenega

Ves svet preko medijev in družbenih omrežij pozorno spremlja dogajanje v Turčiji, ki je doživlja teror matere narave, kakršnega še ni bilo. V ponedeljek zgodaj zjutraj sta bila v Turčiji dva potresa z močjo 7,8 in 6,7 stopnje po Richterjevi lestvici. Okoli 17.30 se je zgodil nov potres z magnitudo 5,5 po Richterjevi lestvici, v zgodovini civilizacije pa je kar pet potresov, ki so bili, verjeli ali ne, bolj brutalni in uničujoči od tistih, ki so včeraj prizadeli Turčijo.

Blizu ruševin po potresu v Hatayu v Turčiji. FOTO: Umit Bektas, Reuters

Potresi so ena najhujših naravnih nesreč. Najmočnejši potresi doslej so potres v Čilu leta 1960 (9,5 stopinje po Richterjevi lestvici), na Aljaski leta 1964 (9,2 stopinje po Richterjevi lestvici), na Sumatri leta 2004 (9,2 stopinje po Richterjevi lestvici), na Kamčatki leta 1952. (9 stopinj po Richterjevi lestvici) in na Japonskem leta 2011 (9 stopinj po Richterjevi lestvici), poroča Mondo.

Potres v Čilu leta 1960

Najbolj uničujoč potres v zgodovini se je zgodil 22. maja 1960 v Čilu. Njegova magnituda je bila 9,5 stopinje po Richterjevi lestvici. Ta potres je povzročil 25 metrov visok cunami, ki je prizadel obalo južnega Čila. 25 metrov visoki valovi pa niso udarili le po Čilu, ampak tudi po Havajih, Novi Zelandiji, Avstraliji, Filipinih in Japonski, tri dni po potresu pa je v Čilu izbruhnil še vulkan.

Potres na Aljaski leta 1964

Drugi najmočnejši potres se je zgodil 27. marca 1964 na Aljaski. Njegova magnituda je bila 9,2 stopnje po Richterjevi lestvici. Najbolj prizadeto je bilo mesto Anchorage. Potres na Aljaski je povzročil cunami, ki je bil višji od 60 metrov in je prizadel obalo Aljaske, nekoliko manjši cunami pa je končal na obali Kanade.

Potres na Sumatri leta 2004

Vaščan pokriva trupla otrok, ki so bili ubiti v cunamiju v nedeljo na grobišču v Cuddaloreju, približno 185 km južno od Madrasa, v ponedeljek, 27. decembra 2004. Več kot 1000 ljudi je umrlo ob vzhodni obali Indije v nedeljo po močnem potresu ob indonezijskem otoku Sumatra sprožil ogromne plimne valove. Oblasti so povedale, da jih je na tisoče pogrešanih. Po neuradnih podatkih naj bi bilo žrtev 3000, je poročala televizija New Delhi. FOTO: Harish Tyagi, Reuters Pictures

Potres na Sumatri se je zgodil 26. decembra 2004 v Indijskem oceanu. Njegova magnituda je bila med 9,1 in 9,3 stopnje po Richterjevi lestvici. Nastal je cunami z višino okoli 30 metrov, ki je končal na obalah Indijskega oceana. Obalni kraji na Tajskem, Indoneziji, Šrilanki in Maldivih so bili močno prizadeti.

Potres na Kamčatki leta 2011

Potres na Kamčatki se je zgodil 4. novembra 1952. Njegova magnituda je bila 9 stopinj po Richterjevi lestvici. Nastal je velik cunami, ki je prizadel Novo Zelandijo, Aljasko in Čile.

Potres na Japonskem leta 2011

Hiše je odnela voda po cunamiju in potresu v mestu Natori na severovzhodu Japonske 11. marca 2011. FOTO: Kyodo Via Reuters

Potres na Japonskem se je zgodil 11. marca 2011. Njegova magnituda je bila 9 stopinj po Richterjevi lestvici. Potem je prišlo do poškodbe jedrske elektrarne Fukušima, kar je povzročilo povečanje sevanja za kar 1000-krat! Zaradi tega so morali evakuirati celotno območje v radiju 25 kilometrov, cunami, ki je nastal, pa je bil visok 30 metrov.