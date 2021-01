Uničil je cepivo

Cepivo proti covidu-19 je danes nedvomno najbolj cenjena in najbolj zaželena dobrina, zato je šok zaradi zapravljenih odmerkov še toliko večji. Zgodba prihaja iz ene od zdravstvenih ustanov v ameriški zvezni državi Massachusetts, kjer je zaradi človeške napake šlo po zlu skoraj 2000 odmerkov.



Vse kaže, da je odgovoren delavec, ki je imel na skrbi vzdrževanje prostorov, saj naj bi med čiščenjem po pomoti izključil zamrzovalnik iz elektrike, cepivo tako več ur ni bilo na ustrezni temperaturi, zatorej je uničeno, so ocenili strokovnjaki zdravstvenega centra Jamaica Plain in Moderne, ki ga je izdelala. Kot pojasnjuje proizvajalec, ima cepivo mRNA-1273 življenjsko dobo do šest mesecev pri temperaturi –20 °C; v tem času ga je mogoče do 30 dni hraniti tudi v hladilniku pri temperaturi od dveh do osem stopinj, na sobni temperaturi pa lahko preživi dvanajst ur. V nasprotju s Pfizer-BioNTechovim cepivom, ki potrebuje hrambo pri –70 °C, je to mnogo manj zahtevno, a kot kaže, so malomarnost in napake prav tako mogoče in tudi usodne.



Cepivo je bilo izpostavljeno neustreznim temperaturam mnogo predolgo, se je izkazalo, pristojni pa preiskujejo, zakaj se ob izklopu zamrzovalnika ni oglasil alarm. Kljub temu zagotavljajo, da so nadomestni odmerki že na poti in da zaradi neljubega dogodka ne bo nihče prikrajšan za cepljenje.

