Umrla Vera Putina, ki je trdila, da je Putinova biološka mama (VIDEO)

Vera Putina, ženska, ki je trdila, da je prava mati ruskega predsednika Vladimirja Putina, je v začetku meseca umrla v revščini v starosti 97 let. Ženska iz revne vasi Meteki v nekdanji sovjetski državi Gruziji, je desetletja trdila, da je Putin njen sin iz zveze s poročenim ruskim mehanikom, ki naj bi ji ga vzeli, ko je bil star 10 let.

Vera je v intervjuju pred smrtjo povedala, da ji je strlo srce, ker je bil moški, na katerega je bila tako ponosna, prehladen, da bi priznal resnico. Svojega domnvenega sina ni videla skoraj 60 let.

Viri v Gruziji so pisanju medijev potrdili, da je Vera zaradi starosti umrla v prestolnici Tbilisi in da so jo v torek pokopali v rodnem Metekiju. Nizka upokojenka Vera je trdila, da je njen sin, ki ga je poimenovala Vova, zgodnje otroštvo preživel na podeželju. Povedala je tudi, da so bila zgodnja leta njenega sina polna zlorab in zanemarjanja s strani očima Georgija, s katerim se je poročila. Trdila je tudi, da je sina »žalostnih oči« pustila pri starih starših v Rusiji, ko je bil star 10 let, in ga nikoli več ni videla.

Zapisi, ki so jih odkrili v arhivu najbližjega mesta Meteki, Kaspijsko, kažejo, da je bil neki Vladimir Putin vpisan v šolo Meteki od leta 1959 do 1960 in da je bil rojen Gruzijec, ne Rus.

Vera Putina je pokazala fotografije, ki jih hrani še iz otroštva svojega sina. FOTO: Zaslonski Posnetek

Verina trditev je v nasprotju z uradno biografijo Vladimirja Putina, ki navaja, da sta bila njegova starša Vladimir Putin starejši in Marija Šelomova. Putin se je uradno rodil leta 1952 v takratnem Leningradu in je bil tretji sin ruskega para. Njegov brat Albert, rojen v tridesetih letih 20. stoletja, je umrl v otroštvu, drugi brat Viktor, rojen leta 1940, pa dve leti kasneje zaradi lakote med obleganjem Leningrada.

Vera je v enem svojih zadnjih intervjujev za Sun povedala, da želi svojega sina videti vsaj enkrat, preden umre.

Vera je povedala, da je njen prestrašeni sin zaradi muk iz otroštva postal hladen in vase zaprt in se je začel izživljati nad živalmi v vasi.

»Vova je bil miren fant. Še vedno hranim fračo, ki jo je naredil za streljanje sosedovih kokoši. Nad tem sosedje niso bili navdušeni in so se pogosto pritoževali. Kljub temu, da je bil tih, je bil zelo tekmovalen. Ni prenesel, da bi bil kdo od njegovih vrstnikov v čem boljši od njega. Vedno je moral premagati druge in ni miroval, dokler ni bil boljši od nekoga drugega. Toda kljub temu je sovražil ustrahovanje in se ni nikoli resno sprl s sošolci. Vedno se je trudil biti dober prijatelj,« je dejala starka.

Vera je trdila, da je dečka rešila pred njegovim pijanim očimom tako, da ga je poslala k staršem v Rusijo. »Moji starši ga potem niso hoteli vrniti nazaj. Rekli so, da bodo dobro poskrbeli zanj. Takrat sem zadnjič videla svojega fanta. Ko bom umirala, bom najbolj obžalovala, da sem pustila, da so mi vzeli fantka iz rok,« je rekla Vera.

Trdila je, da ji Vove domači niso želeli vrniti, ker je bil njen ruski oče besen, ker se je poročila z Gruzijcem. »Nikoli mi niso odpustili. V Rusijo nisem šla, ko mi je umrl oče, sem pa šla, ko mi je umirala mama. Upala sem, da mi bodo končno povedali, kje je moj sin in kaj se mu je zgodilo. Mama je bila na smrtni postelji in očitno mi je hotela nekaj povedati, a ni mogla. Svoje sorodnike sem vprašal, ali vedo, kje je Vova, in jih prosila, naj mi tega ne skrivajo. Rekli so mi, da ne vedo. Samo eden mi je priznal, da je prisegel očetu, da ne bo nikomur povedal. Kasneje sem izvedela, da ga je oče peljal na vojaško gimnazijo (šolo KGB) in da je rekel, da bo tam postal pravi moški. Povedali so mi, da je kasneje postal vojak. Ponosna sem, da ga ljudje imenujejo 'mali Stalin', je rekla ženska.

Vladimir Putin. FOTO: Sputnik Via, Reuters

Vera je trdila, da je bil Putinov oče ruski mehanik Platon Privalov in da je zanosila, ko je bil ta še poročen. Trdila je, da se je njen sin z vzdevkom Vova rodil 7. oktobra 1950 - natanko dve leti pred Putinovim uradnim datumom rojstva. Leta 1952 se je Vera poročila z gruzijskim vojakom Georgijem Osepahvilijem in se preselila v Gruzijo.