Umrla soproga Franja Tuđmana: sina pokopala pred letom dni

Hrvaški mediji poročajo, da je v 97. letu življenja umrla Ankica Tuđman, žena prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana, ki je umrl 1999. Rojena je bila 1926 v Zagrebu, v zakonu pa so se jima rodili trije otroci. Tuđmanova je bila od začetka članica HDZ, a jo je Ivan Sanader umaknil. Po smrti svojega moža se je umaknila iz javnega življenja, vse dokler leta 2006 ni izdala knjige Moje življenje s Frančkom (Moj život sa Francekom).

Z Ankico je povezana tudi ena največjih afer Tuđmanovega obdobja. Oktobra 1998 je v javnost prišla informacija, da ima na bančnem računu pri Zagrebački banki 210.000 mark, ki jih Tuđman ni prijavil v premoženjsko kartico. Informacijo je razkrila uradnica Ankica Lepej, ki je menila, da ima javnost pravico izvedeti zanjo. Po tem je Lepejeva ostala brez službe, proti njej pa je stekel kazenski pregon. Toda Ankica Tuđman je po moževi smrti opustila pregon proti uslužbenki.

Ob praznovanju svojega 94. rojstnega dne je Ankica povedala, da je v življenju imela srečne in manj srečne trenutke, a da je s časom vse bolj razmišljala o otroštvu in ljubezni, ki jo je prejemala od družine in od svojega Zagreba. Februarja 2021 je pokopala svojega najstarejšega sina Miroslava Tuđmana, ki je bil star 74 let. Bil je hrvaški znanstvenik, doktor informacijskih znanosti, politik in dolgoletni poslanec. Umrl je v zagrebški infekcijski kliniki, kjer je bil zaradi covida 19 hospitaliziran od začetka januarja.

Zakonca Tuđman sta leta 1946 dobila prvega otroka Miroslava, dve leti pozneje Stjepana, 1951 pa še hčer Nevenko.