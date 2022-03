Umrla je Madeleine Albright (84)

Umrla je nekdanja ameriška državna sekretarka Madeleine Albright, poročajo ameriški mediji. Bila je prva ženska na tem položaju in je pomagala ustvajati zunanjo politiko Zahoda po koncu hladne vojne in in ena najvplivnejših državnic svoje generacije.

Albrightova, ki je umrla za rakom, je bila stara 84 let.

Smrt nekdanje ameriške državne sekretarke so potrdili v elektronskem sporočilu zaposlenim v Albright Stonebridge Group, globalnega strateškega podjetja, ki ga je ustanovila Albrightova.

Albrightova je bila vodja ameriške diplomacije med letoma 1997 in 2001 v administraciji demokratskega predsednika Billa Clintona.

Umrla je obkrožena z družino in prijatelji, je sporočila njena družina, ki jo je opisala kot »ljubečo mater, babico, sestro in prijateljico« ter »neutrudno zagovornico demokracije in človekovih pravic«.