Umrla najstarejša siamska dvojčka

V šoli ju niso hoteli

Za Donnieja in Ronnieja je skrbel mlajši brat Jim.

Leta 1951, ko sta prijokala na svet, zdravniki niso pričakovali, da bosta preživela prvo noč: a sta presegla vsa pričakovanja in živela še 68 let.insta bila zraščena od prsnice do dimelj, obrnjena z obrazom drug proti drugemu; delila sta si spodnji prebavni trakt, zadnjik in penis, vsak je imel svoje srce, želodec in po par rok ter nog. Kljub slabim napovedim sta preživela kritične mesece, starši pa so se po dveh letih temeljitih preiskav sprijaznili, da bosta otroka povezana. Če bi ju ločili z operacijo, bi lahko namreč preživel le eden.Za mnoge nepredstavljivo, toda Donnie in Ronnie vztrajata, da sta imela dobro življenje. V domačem Beavercreeku v Ohiu sta bila vselej v središču medijske pozornosti, a te sta se že kot otroka privadila, ne nazadnje je njuni družini, v kateri je bilo še devet otrok, omogočala preživetje. Dečka sta shodila pri dveh letih in pol ter postopoma usvajala motorične spretnosti, hoja vzvratno je bila pač za enega vedno nujna. Uporaba stranišča je bila prav tako velik izziv, tudi zavezovanje čevljev, pisanje ... Šole so ju zavrnile, zato sta se izobraževala doma; če bi ju družba enakovredno sprejela, bi se v življenju morda lahko preživljala še s čim drugim kakor s cirkuškimi nastopi, so danes kritični strokovnjaki. Galyonovi so potovali po ZDA in Kanadi ter Južni Ameriki in uprizarjali predstave z dvojčkoma, vse do leta 1991, ko sta se upokojila zaradi zdravstvenih težav. Leta 2014 sta si Donnie in Ronnie prislužila vpis v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša siamska dvojčka na svetu. V zadnjem obdobju, ko sta potrebovala vse več nege in pomoči, ju je pod svojo streho vzel mlajši brat, lokalna skupnost pa je pomagala pri zbiranju sredstev za temeljito prenovo doma in nabavo ustrezne opreme, denimo posebnega invalidskega vozička, postelje ... Zadnje tedne sta preživela v hospicu.