Umrla je Titova vnukinja Svetlana Broz

Svetlana Broz je bila priznana kardiologinja, strastna borka za človekove pravice, pa tudi avtorica mnogih knjig, ki so bile prevedene v več svetovnih jezikov. Njeno delo z naslovom Dobri ljudje v času zla je denimo izšlo v šestih jezikih, napisala pa med drugim tudi knjige Pravičniki iz Ruande med pozabo in spravo, Galaksija Gojer in Mine.

Svetlana Broz je bil tudi soavtorica številnih knjig s področja mirovnih študij, ustanovila in vodila je nevladno organizacijo Gariwo Sarajevo, v kateri je med prvimi v Evropi zasnovala in vodila poučevanje o državljanskemu pogumu.

Predavala je na 52 ameriških in 80 evropskih univerzah. Za svoje človekoljubno delo med vojno v BiH je postala častna občanka Tuzle. Poleg tega je bila nosilka francoskega nacionalnega reda za zasluge, zlatega traku za izobraževanje Margherita Zoebeli Italije, dobila je tudi naziv pravičnice v Svetovnem parku pravičnikov v Milanu.

Svetlano Broz bodo upepelili v sredo, 26. marca, na pokopališču Novo Groblje v Beogradu, je sporočila njena hči.