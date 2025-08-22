Umrla je najmlajša sestra Jovanke Broz, bila je edina priča številnim burnim dogodkom

»Danes smo se poslovili od naše Nade Budisavljević. Naše čudovite prijateljice. Najmlajše sestre Jovanke Broz,« je na družabnem omrežju s svetom delil srbski pisatelj in kolumnist Žarko Jokanović, ki se je ob tej priložnosti odločil, da tiste, ki o Nadi niso vedeli kaj veliko, poduči o njenem vse prej kot dolgočasnem ali običajnem življenju.

Tako lahko izvemo, da se je rodila v kraju Pećane v Liki ter pri rosnih šestih mesecih izgubila mamo, med vojno očeta in brata, nekaj ​​let pozneje še drugega brata. Njo in sestro Zoro, siroti, si nato odpeljali v otroški dom, kjer ju je leta 1947 izsledila Jovanka, ju vzela s seboj, vzgajala in jima omogočila šolanje.

Jovanki je bila vse

Vse svoje življenje je posvetila svojim sestram. Delala je med drugim pri Jovanki, kjer je vodila njen kabinet, delala je kot tajnica, sobarica, stilistka, garderoberka, voznica, spremljevalka na številnih potovanjih. In njena kuharica, krojačica, negovalka, medicinska sestra in maserka, ko se je Jovanka osamila od družbe in zunanjega sveta.

»Jovanki je bila vse. Bila je edina zaupanja vredna oseba in njena zvesta spremljevalka. Edina priča številnim burnim dogodkom. Ob neki priložnosti ji je Krleža rekel: ’Vse veš, vse vidiš, vse slišiš in molčiš, o ničemer ne rečeš niti besede.’ Vendar je veliko povedala v knjigi z naslovom Nada Budisavljević - Moja sestra Jovanka Broz, ki sva jo izdala skupaj,« je še zapisal Jokanović.

»Modra, krepostna in dostojanstvena, predvsem duhovita, prava intelektualka, diskretna in skromna, zaupanja vredna, nesebična in pogumna, junakinja svojega časa in predvsem velika dama - kakršna se ne bo nikoli več rodila. Najboljša in najbolj iskrena prijateljica, hkrati neposredna in prefinjena, zvesta in predana. Bila je to, kar nihče drug ne bo nikoli več. Naša Nada,« je prijateljico, za katero bo v njegovem življenju ostala velika praznina, še opisal srbski pisatelj.