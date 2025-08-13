PO HUDI BOLEZNI

Umrla je ena najboljših hrvaških športnic vseh časov (FOTO)

Ker se zadnja leta ni veliko pojavljala v javnosti, mnogi niso niti slutili, da se bori z zahrbtno boleznijo. Mirjana Tabak Kovčo bi oktobra dopolnila 53 let.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Rafa Jodar/getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Rafa Jodar/getty Images

B. K. P.
13.08.2025 ob 17:31
13.08.2025 ob 17:52
B. K. P.
13.08.2025 ob 17:31
13.08.2025 ob 17:52

V 53. letu starosti je po hudi bolezni umrla ena najboljših hrvaških košarkaric vseh časov. Mirjana Tabak Kovčo, oziroma Mira, kot so jo klicali športni navdušenci in njeni bližnji, je kot kapetanka košarkarske ženske ekipe iz Splita osvojila dva naziva prvakinj, leta 1993 in 1994.

Po Mirjaninih stopinjah je odšla tudi njena hči Iva, ki je prav tako odlična košarkarica in kapetanka splitskega kluba. Miri in njenemu možu Draganu se je rodila še ena hči Marija, ki se je prav tako že v mladosti zapisala športu, na oni strani Atlantika igra odbojko, najmlajši od treh otrok pa je sin Ante.

Mira je svojo športno kariero gradila tudi izven meja domovine, nekaj let je igrala za nemški Wolfenbuttel, ko se je vrnila, pa je oblekla dres zagrebške Croatie. Igrala je tudi za hrvaško reprezentanco, leta 1995 je z njo zaigrala na evropskem prvenstvu, dve leti pozneje je na Mediteranskih igrah z njo osvojila zlato medaljo. Kar trikrat je bila razglašena za najboljšo hrvaško košarkarico, novica o njeni smrti pa je pretresla ne le ljubitelje košarke, temveč celoten športni svet.

Ker se zadnja leta ni veliko pojavljala v javnosti, mnogi niso niti slutili, da se bori z zahrbtno boleznijo, ki jo je iztrgala iz objema bližnjih le dva meseca pred njenim 53. rojstnim dnem.

