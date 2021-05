Umrla Ena (26): leta se je borila z boleznijo, a bila vedno pripravljena pomagati

Po dolgi bitki z boleznijo je za vedno zaprla oči Osiječanka Ena Šarac (26). Ena, ki so jo hrvaški mediji razglasili za levinjo, ker se je tako pogumno borila z boleznijo večji del svojega življenja, je večkrat pokazala, da ima veliko srce in je denar za svoje zdravljenje darovala drugim bolnim otrokom.



Tumor na možganih so Emi odkrili leta 2003, imela je tumor na hrbtenici, leta 2017 pa so ji diagnosticirali še levkemijo. Ko so zbirali denar za njeno zdravljenje in za še eno dekle, je vsem sporočila, naj denar raje dajo za drugo, češ da ima samo še nekaj dni življenja pred seboj, ona pa še dva cela tedna. Po potresu v Petrinji decembra lani je nekatera darila, ki jih je prejela za božič, darovala štiriletnemu Leonu, ki je po potresu s teto živel v avtomobilu.



Ena je 15. aprila letos objavila, da mora na nujno operacijo glave. V glavo naj bi ji vgradili novo kranioplastiko, ki jo je imela vgrajeno namesto pol lobanje. Poseg so opisali kot zelo zahteven. Nato se je izkazalo, da je staknila bolniško bakterijo mrsa. Operirali so jo 28. aprila. Operacija je trajala 13 ur. Ena je dobro okrevala in 1. maja sporočila, da je super, a pooperacijsko okrevanje ni potekalo dobro in to soboto je za vedno zaprla oči.



Komentarji: