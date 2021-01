Umrla 82-letnica: minister pojasnil, da ne zaradi cepljenja

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 1071 novih primerov okužbe z virusom sars-cov-2. V bolnišnicah se zdravi 2390 pacientov s covidom 19, od tega jih je 200 na respiratorjih. Umrlo je še 53 ljudi, od tega ena oseba, mlajša od 36 let, ki je imela astmo in prekomerno maso.



Minister za zdravje Vili Beroš je razkril, da je uporabnica doma starejših v Čakovcu umrla dan po cepljenju. Javnost je obvestil o izidu patološkega testa 82-letne ženske, ki je bila cepljena 27. decembra lani, umrla pa je naslednji dan zaradi srčne kapi.



»Po cepljenju je bila v dobrem stanju. Naslednji dan je epidemiologi preveril stanje, ki je bilo spet normalno, okoli 17. ure dan po cepljenju se je njeno klinično stanje poslabšalo. Poklicali so rešilca, a je umrla. Bris na covid 19 je bil negativen, preiskava pa je pokazala, da je umrla zaradi srčne dekompenzacije, srčnega popuščanja zaradi fibroze, povečanja srca in sprememb na srčnih žilah. Bila je kronično bolna, trpela je za astmo in motnjami požiranja. Sondo je imela skozi nos. Imela je krč grla, angino pektoris, psihološke spremembe in okužbo sečil. Ni mogla hoditi brez pomoči. Ker cepivo nima kontraindikacij, so jo cepili. Komisija na ministrstvu za zdravje ni ugotovila, da je vzrok smrti povezan s cepljenjem. Če so naši najbolj ranljivi cepljeni, vedno obstaja možnost, da nekdo umre, ne da bi bilo to povezano s cepljenjem. Spremembe, ugotovljene na obdukciji, so dolgotrajne,« je dejal Beroš. Primer so prijavili Halmedu (agenciji za zdravila in medicinske pripomočke) kot sumljiv stranski učinek, ker je to običajen postopek in ker v času prijave še niso imeli rezultatov obdukcije.