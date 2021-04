Umrl veliki finančni prevrant, ustanovitelj piramidne sheme

V sredo je v zveznem zaporu v Butnerju v Severni Karolini umrl newyorški finančni prevarant Bernie Madoff, ki so ga zaradi piramidne sheme pred več kot desetletjem obsodili na 150 let zapora. Madoff je bil star 82 let, vzroka smrti pa uprava zapora ni sporočila.



Madoff je februarja lani zaprosil za predčasno izpustitev iz zapora zaradi odpovedi ledvic, po kateri so mu zdravniki napovedali še največ 18 mesecev življenja. Zvezno tožilstvo New Yorka se ga ni usmililo, ker naj bi bili njegovi zločini preveliki. Madoff je bil avtor piramidne sheme, vredne 20 milijard dolarjev, kar je še vedno velja za največjo finančno prevaro v zgodovini. Zagodla jo je finančna kriza Madoff je izbranim vlagateljem, ki so lahko prišli do njega le preko zvez in priporočil, obljubljal velike zaslužke za vloženi denar in uvodoma je to tudi uresničeval, ker je vedno znova prihajal do novega denarja vlagateljev. Potem pa se je zgodila velika finančna kriza in je vlagateljev zmanjkalo, piramidna shema pa je propadla. Aretirali so ga leta 2008, naslednje leto je priznal 11 točk obtožnice in dobil 150 let zaporne kazni.



Madoff naj bi upravljal s skupaj 65 milijardami dolarjev premoženja, vendar se je izkazalo, da ga je dejansko bilo le za 20 milijard. Preden je začel s prevarami, je bil uspešen finančnik na Wall Streetu. V 90. letih prejšnjega stoletja je bil celo predsednik borze Nasdaq.



Leta 2013 je v intervjuju za CNN povedal, da je začel s prevarami že leta 1987, kasneje je to spremenil v leto 1992. Pravosodno ministrstvo ZDA je po aretaciji zaplenilo vso njegovo premoženje, ki ga ni bilo malo in vlagatelji so večinoma dobili svoj denar nazaj. Ostalo pa jim je zagotovila še vladna korporacija za zaščito vlagateljev v vrednostne papirje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: