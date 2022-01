Umrl prvi temnopolti nadškof v Afriki

Včeraj je v Republiki Južni Afriki v 91. letu starosti umrl nadškof Desmond Tutu, ki se je v zgodovino zapisal s svojim bojem proti apartheidu, rasnemu razlikovanju. Kot je ob tem dejal predsednik Južne Afrike Cyril Ramaphosa, Tutujeva smrt začenja »še eno poglavje žalovanja v naši državi, ki izgublja generacijo izjemnih Južnoafričanov«. Desmond Tutu je bil sodobnik velikega borca za pravice temnopoltih Nelsona Mandele, leta 1984 si je za človekoljubno delo in boj proti segregaciji temnopoltih prislužil tudi Nobelovo nagrado za mir. Predsednik Ramaphosa je anglikanskega škofa in nadškofa, ki je bil prvi temnopolti Afričan na tako visokem položaju, opisal kot ikoničnega duhovnega vodjo, patriota brez primere, človeka z izjemnim intelektom, integriteto, ki ga apartheid ni mogel zlomiti, ampak se mu je raje uprl. »Bil je izjemno nežen in sočuten človek, razumel je zatirane ljudi, ki so v obdobju apartheida trpeli zaradi nasilja in krivic. Deloval je z zgledom in pokazal, da vera ni nič, če o njej le govorimo, namesto da bi po svetopisemskih naukih tudi delovali,« je še dejal Ramaphosa.

Desmond Tutu je svojo kariero začel kot učitelj, nato je bil leta 1960 posvečen v anglikanskega škofa, dve leti pozneje se je preselil v Veliko Britanijo, kjer je študiral teologijo. Leta 1966 se je vrnil v domovino in dolga leta poučeval teologijo. Leta 1985 je postal škof v Johannesburgu, leto pozneje nadškof v Cape Townu. Ves čas se je boril za človekove pravice in poudarjal pomen nenasilnih protestov, zavzemal se je tudi za pravice istospolno usmerjenih ter sprejem ženskih duhovnic v anglikansko cerkev. Leta 2010 se je umaknil iz javnega življenja, da bi lahko več časa posvetil družini, branju, pisanju, molitvi in razmišljanju. Vzrok smrti ni znan.