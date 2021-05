Umrl po napadu morskega psa, plažo zaprli

Zaradi napada morskega psa je na plaži severno od Sydneyja v Avstraliji umrl deskar. Reševalce so na plažo okoli 300 kilometrov severno od Sydneyja poklicali okoli 11.20. Ob prihodu so ugotovili, da je moški utrpel usodne poškodbe desnega bedra, potem ko je bil napaden med deskanjem.



Okoli 50 let starega moškega so na plaži Tuncurry izvlekli iz vode, tamkajšnji policisti so ga oživljali, a je na kraju umrl. Po ugrizu morskega psa je namreč doživel zastoj srca.



Lokalne oblasti so po napadu morskega psa zaprle tako plažo Tuncurry, znano tudi kot Plaža devetih milj, kot glavno plažo Foster.



Po podatkih avstralskega društva za zaščito živali Taronga je bil to prvi letošnji smrtni napad morskega psa v avstralskih vodah. V Avstraliji so lani po uradnih podatkih zabeležili 26 napadov morskih psov, od tega osem smrtnih. Lansko leto je bilo v tem pogledu najbolj smrtonosno po letu 1934. Zadnjih 50 let se je v tej državi namreč v povprečju zgodil po en smrtonosen napad morskih psov na ljudi.



