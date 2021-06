Umrl pacient, ki se je kar 14 mesecev boril s covidom

Po več kot 14 mesecih bolnišničnega boja in mučenja s covidom 19 je umrl 49-letni. Britanec je veljal za bolnika, ki se je najdlje boril s to zahrbtno boleznijo. Nedavno se je odločil, da tako enostavno ne more več živeti, in zavrnil nadaljnje zdravljenje. V bolnišnico so ga sprejeli 31. marca lani, kjer je ostal do prejšnjega petka. Po odločitvi, da se ne bo več zdravil, so ga premestili v hospic, kjer je po enem dnevu obdan z družino tudi umrl.Njegova ženaje povedala, da je postal boj za Jasona enostavno preveč in da se je odločil, da ne bo nadaljeval zdravljenja. »Bil je pomirjen in zelo veliko mu je pomenilo, da je odšel tako, kot si je zamislil. Mislim, da je bilo to najpogumnejše dejanje, kar jih je lahko naredil.«Jason je imel diabetes tipa 2 in astmo. Po sprejetju v bolnišnico so ga po treh dneh premestili na intenzivno nego, kjer je bil skoraj do konca. Virus je pošteno poškodoval njegova pljuča in ledvice. Imel je težave z želodcem in se ni več mogel hraniti sam. Marca je sicer posijal žarek upanja zanj, saj so ga odklopili z ventilatorja. Stanje se mu je nekoliko izboljšalo in je lahko nekaj časa celo pil in jedel, celo programiral je, a se je maja vse drastično poslabšalo. Znova so ga morali priklopiti na ventilator, staknil je še dve infekciji. Po treh tednih na ventilatorju se je odločil, da ima dovolj.Umrl je obkrožen z ženo, mamo, očetom in s sestro. Za seboj je pustil pet posvojenih otrok in osem vnukov. Dva izmed njih sta bila rojena lani, zato ju ni imel priložnosti spoznati.