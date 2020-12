Umrl nekdanji francoski predsednik

Arhitekt evropske integracije

Francijo je vodil med letoma 1974 in 1981, nato pa ga je na volitvah premagal François Mitterrand. FOTO: Morris Macmatzen, Reuters

Franciji povrnil čast

Nekdanji francoski predsednik, ki je državo vodil med letoma 1974 in 1981, je umrl v 94. letu starosti za posledicami covida 19. Umrl je v sredo v bolnišnici v Toursu na zahodu Francije.Giscarda d'Estainga so zaradi covida 19 sprejeli v bolnišnico v Toursu septembra z respiratornimi problemi. Tedaj je okreval, a so ga sredi novembra ponovno sprejeli. Pokopali ga bodo v družinskem krogu, kot je bila njegova želja.Prepričani Evropejec Giscard d'Estaing velja za predsednika, ki je v državi uvedel številne reforme. V času, ko je bil predsednik, so v Franciji med drugim uzakonili sporazumno razvezo zakonske skupnosti in legalizirali splav. Bil je tudi eden ključnih arhitektov evropske integracije v začetku 70. let prejšnjega stoletja in je zgradil tesen odnos z nekdanjim zahodnonemškim kanclerjem. Od leta 2002 je vodil konvencijo o prihodnosti EU, ki je dosegla konsenz o prihodnji temeljiti reformi povezave, zapisani v predlogu ustavne pogodbe EU. Ustavno pogodbo so v Franciji in na Nizozemskem zavrnili, so pa pomembne dele te pogodbe vključili v lizbonsko pogodbo.»Valery Giscard d'Estaing bo ostal predsednik, ki je moderniziral Francijo,« je tvitnil eden od njegovih naslednikov, socialist, ki je bil na položaju med letoma 2012 in 2017. Konservativni nekdanji predsednik, ki je Francijo vodil med letoma 2007 in 2012, pa je Giscarda d'Estainga označil za predsednika, ki je Franciji povrnil čast.