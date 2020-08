Umrl najstarejši zemljan

Najstarejši človek na svetu je Japonka Kane Tanaka, rojena 2. januarja 1902.

Če bi pokukali v Guinnessovo knjigo rekordov, bi konec marca ob častitljivem nazivu najstarejšega moškega na svetu prebrali ime Britanca, dva meseca pozneje, konec maja, pa je v starosti 112 let umrl. Toda neuradno naj bi bil še starejši Južnoafričan, ki je – tako kažejo njegovi dokumenti – na svet privekal 8. maja 1904.Preživel je pandemijo španske gripe, dve vojni in grozote apartheida in zdaj umrl, štiri mesece po dopolnjenih 116 letih. Kljub visoki starosti precej nepričakovano, saj je še dva tedna prej sekal drva in bil poln energije, nato pa se je v pičlih treh dneh – tako so povedali njegovi vnuki – »skrčil iz velikega moža v malo osebo« ter v bolnišnici v Cape Townu izdihnil.Ni odkril recepta, ki zagotavlja visoko starost, »tako dolgo živim le zaradi božje milosti,« je še na svoj 116. rojstni dan dejal Fredie, »vsak trenutek lahko umrem«. A si je prej želel uresničiti še eno željo – da bi si zvil cigareto. Pitje alkohola je opustil že pred leti, redno kajenje pa je ostalo njegova razvada, ki pa je zaradi prepovedi prodaje alkohola in tobačnih izdelkov kot enega od ukrepov za zamejitev koronske pandemije ni mogel potešiti.Rodil se je na podeželju v bližini južnoafriškega mesteca Adelaide in že v najstniških letih izgubil vso družino zaradi španske gripe. Svojih otrok nikoli ni imel, a je postal oče trem, ki jih je v zakon prinesla, s katero sta bila poročena 46 let. Petkrat je postal tudi dedek.