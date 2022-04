Umrl mož ukrajinske podpredsednice vlade

Med evakuacijo civilistov iz Černigova je umrl Bogdan Stefanišin, mož ukrajinske podpredsednice vlade Olge Stefanišin, ki je pristojna za evropske in evroatlantske integracije. Žalostno vest je na twitterju oznanila Lesia Vasilenko, ki je dodala, da je mož njene kolegice umrl kot heroj. Vse skupaj je označila za nepredstavljivo tragedijo.

Sedem koridorjev za evakuacijo

»Za evakuacijo civilistov iz obleganih ukrajinski mest naj bi danes vzpostavili sedem humanitarnih koridorjev, enega od njih tudi iz skoraj povsem uničenega Mariupola na jugu države,« je dejala podpredsednica ukrajinske vlade Irina Verščuk. Po njenih besedah bodo današnje evakuacije potekale predvsem iz Mariupola in Berdjanska proti Zaporožju. V regiji Lugansk na vzhodu Ukrajine bodo odprli pet koridorjev iz mest Rubežnoje, Severodonjeck, Popasna, Liščansk in naselja Nižnije, ki naj bi civiliste vodili do mesta Bakmut.

Koridor za evakuacijo iz Mariupola omejen na zasebne prevoze, avtobusov danes ne bo. Se pa evakuacija z avtobusi načrtuje za civiliste iz Berdjanska, preko katerega naj bi potekale tudi evakuacije v Zaporožje.

V petek so se morali vrniti

Pri evakuaciji civilistov iz Mariupola pomaga tudi Rdeči križ. »Naša ekipa je bila danes zjutraj na poti iz Zaporožja v Mariupol. Več informacij za zdaj ne morem posredovati,« je za britanski BBC povedal tiskovni predstavnik te organizacije. Pri Rdečem križu so dejali še, da bodo danes ponovno poskušali pomagati civilistom pri evakuaciji, potem ko v petek niso mogli zagotoviti varne poti za konvoj 54 avtobusov in številnih avtomobilov, ki se je nato umaknil nazaj v Zaporožje.

Vereščukova je dejala tudi, da so ukrajinske oblasti v petek prek humanitarnih koridorjev skupno evakuirale 6266 ljudi. Iz Berdjanska naj bi odšlo 42 avtobusov s prebivalci Mariupola, iz Melitopola pa še 12 avtobusov z lokalnimi prebivalci.