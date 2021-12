Umrl mladi slovenski gasilec, poklonili so se mu tudi v Makedoniji

Na dan, ko bi moral praznovati 20. rojstni dan, so pokopali Žana Kofola. Konec septembra je gasilec Žan, ki je bil med drugim del odprave 48 slovenskih gasilcev (ti so avgusta šest dni gasili gozdne požare v Severni Makedoniji), preminil v prometni nesreči. Bil je aktiven član PGD Nova Gorica in tudi društva za podvodne dejavnosti Soča.

Vest o tragični nesreči je dosegla tudi Severno Makedonijo, kjer so se odločili, da se Žanu poklonijo z ganljivo gesto. »Mladi gasilec je bil del gasilske ekipe iz Slovenije, ki je prispela v državo, da bi pomagala pri gašenju gozdnih požarov v Berovu in Pehčevu. Žanu Kofolu v poklon je občina sprožila postopek poimenovanja ulice po njem. Pobudo so občinski svetniki podprli soglasno,« je povedal župan Berova Zvonko Pekevski.