Umrl Miloševićev zaveznik, ki je nasledil tudi Janeza Drnovška

V Beogradu je zaradi posledic covida 19 umrl srbski politik, nekdanji predsednik predsedstva SFRJ ob razpadu te države, poročajo beograjski mediji. Jović (93) je bil zaveznikin vidni predstavnik srbske socialistične stranke.Jović se je rodil 29. oktobra 1928. Leta 1952 je diplomiral na beograjski ekonomski fakulteti, kjer je leta 1965 tudi doktoriral. V svoji karieri je zasedal več različnih vodilnih položajev. Med drugim je bil med letoma 1975 in 1979 jugoslovanski veleposlanik v Italiji, leta 1983 podpredsednik srbske skupščine, predsednik predsedstva SFRJ pa je bil od 15. maja 1990 do 15. maja 1991. Na tem položaju je nasledil15. marca 1991 je Jović odstopil kot predsednik predsedstva nekdanje SFRJ, ker predsedstvo kot vrhovni poveljnik oboroženih sil SFRJ ni odobrilo predloga generalštaba o uvedbi izrednih razmer v državi. Srbska narodna skupščina njegovega odstopa ni sprejela, poroča na spletni strani srbski Danas.Jović je socialistično stranko Srbije vodil med letoma 1991 in 1992, ko je na tem položaju nasledil Slobodana Miloševića, ki je v tem času postal srbski predsednik.