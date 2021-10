Umrl karikaturist, ki je upodobil Mohameda in razburil muslimane (FOTO)

Lars Vilks. FOTO: Lehtikuva Reuters

Nagrada za njegovo glavo

V nedeljo je v hudi prometni nesreči umrl švedski umetnik, ki je leta 2007 razburil islamsko javnost, ko je objavil karikatur preroka Mohameda s pasjim telesom. 75-letni Vilks je od takrat, ko so bila njegova dela javno objavljena ves čas pod nadzorom policistov, saj so mu pogosto grozili. Umrl je, ko je civilni policijski avto, v katerem se je peljal z dvema policistoma, trčil v tovornjak. V trčenju sta umrla tudi oba policista. Nesreča se je zgodila blizu Markaryda na jugu Švedske.»To je zelo tragičen dogodek. Zelo pomembno je, da ugotovimo, kaj se je zgodilo in zakaj je prišlo do trčenja,« so javnosti sporočili švedski policisti. Dodali so še, da trenutno nič ne kaže na to, da bi bil še kdo vpleten v nesrečo.Vilks je bil deležen številnih groženj, Al Kaida pa je razpisala celo nagrado 100.000 dolarjev za njegovo glavo. Med drugim so mu požgali dom. Leta 2015 je sodeloval na konferenci o svobodi govora v danskem Københavnu. Tedaj se je zgodil strelski napad, v katerem je umrl danski filmski režiser, Vilks pa je bil prepričan, da je bil sam glavna tarča. Čeprav je trdil, da s svojimi risbami ni želel vznemirjati muslimanov in da je želel le izpostaviti problem politične korektnosti v umetniškem svetu, to njegovih najbolj gorečih nasprotnikov ni pomirilo.