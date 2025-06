Umrl Josip Joška Broz, Titov vnuk

»Nocoj nas je zapustil moj prijatelj Joška Broz, vnuk nekdanjega predsednika SFRJ Tita in član Glavnega odbora Socialistične partije Srbije. Z njim odhaja del nekega časa in prihaja dolžnost mladih generacij, da ohranijo spomin nanj,« je zapisal srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić.

Dodal je: »Iskreno sožalje njegovi družini in vsem sledilcem Titovega časa in politike.«

Joška Broz je bil nekdanji srbski politik in nekdanji predsednik društva državljanov Josip Broz Tito, ki ga je ustanovil leta 2005.

Rodil se je leta 1947 v Beogradu. Star je bil tri leta, ko sta se njegova starša, Žarko Broz in Tamara Veger, ločila, zato je skupaj z mlajšo sestro Zlatico odšel živet k dedku Josipu Brozu - Titu in njegovi soprogi Jovanki.

Po osnovni šoli je obiskoval gimnazijo, vendar je prvi letnik ponavljal. Delal je kot gozdar in kovinar, kasneje pa je postal Titov spremljevalec pri lovu in nadzornik njegovih lovišč. Kot policist v Protidiverzantski enoti je skrbel za Titovo varnost vse do njegove smrti 4. maja 1980, piše Kurir.

Svojo poslovno pot je nadaljeval kot gostinec v Beogradu, kjer je imel restavraciji »Čuburska lipa in Tito.

Njegovo politično udejstvovanje pa, kot poroča portal Klix.ba, ni bilo vedno častno. Lani je pozval države članice Gibanja neuvrščenih, naj glasujejo proti resoluciji o Srebrenici. Njegov poziv ni bil uspešen, saj je bila resolucija o Srebrenici sprejeta v Generalni skupščini Združenih narodov.

Marca umrla Titova vnukinja

Marca letos smo pisali, da je v 71. letu umrla vnukinja jugoslovanskega voditelja Tita Svetlana Broz. Bila je vsestranska pisateljica in predavateljica, dobitnica številnih uglednih domačih in mednarodnih priznanj, zdravnica, specializirana za kardiologijo, velika borka za človekove pravice.