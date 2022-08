Umrl je znani novinar Mislav Bago

Umrl je voditelj in novinar hrvaške Nove TV Mislav Bago, poročajo hrvaški mediji. Našli naj bi ga mrtvega v Zagrebu, medtem pa uradnih podatkov o vzroku smrti 48-letnika še ni.

»Mislav je zaznamoval hrvaško novinarstvo in tudi našo redakcijo. Bil je priljubljeni kolega in urednik, vedno pripravljen pomagati. Mnogo smo se naučili od njega in se navduševali nad strastjo do novinarskega poklica, vedno z neko novo idejo, vedno korak naprej. Njegov prezgodnji odhod je velika izguba za vse nas,« je dejala direktorica Informativnega programa Nove TV Ksenija Kardum.

Novinarka Maja Sever je za Jutarnji.hr dejala, da sta se poznala 30 let: »Ne morem zdaj govoriti, to me je zlomilo (jok). Absolutno je bil naš najboljši politični novinar, bil pa je tudi del moje družine. Doživljala sem ga kot mlajšega brata. On je bil moj Mimi.« Dodala je še, da sta se še včeraj slišala in da ne ve, kaj se je zgodilo.

»V šoku sem. To je nepredstavljiva izguba, to je odhod žive televizijske legende, predragega kolega in prijatelja in predvsem dobrega človeka. Ne morem verjeti, da ga ne bomo več gledali, da ga ne bo nikoli več videl,« pa je dejal televizijski voditelj Zoran Šprajc.