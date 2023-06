Umrl je Silvio Berlusconi

V bolnišnici San Raffaele v Milanu, tam so ga sprejeli v petek, je umrl nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi. Imel je 86 let.

Ob njem so bili njegovi otroci Eleonora, Barbara, Marina in Pier Silvio (ima še petega otroka Luigija), brat Paolo in partnerka Marta Fascina.

Zbolel je

Nedavno je nekdanji italijanski premier v bolnišnici preživel šest tednov zaradi težav z zdravjem, ki naj bi bile povezane s kronično mieloično levkemijo.

Kariera prepredena s škandali

Znan je bil kot eden najvplivnejših italijanskih politikov (kar trikrat je bil premier), ki se mu je kljub karieri, omadeževani s seks škandali (verjetno se spomnite bungabunga zabav z dekleti, ki naj bi zadovoljevale goste), obtožbami o korupciji in obsodbo zaradi davčne prevare, uspelo vrniti na politični parket.

Sedem milijard premoženja

Njegovo premoženje Forbes ocenjuje na okoli sedem milijard, sestavljeno pa je pretežno iz deležev v medijskih in založniških podjetjih ter v bančnih ustanovah.

Zaradi Marte ji je dal košarico

S Fascinovo sta se simbolično, torej neuradno, poročila lani. Med njima je bilo 53 let razlike, skupaj pa sta bila od leta 2020, ko se je zaradi nje odločil odkorakati iz razmerja, v katerem je bil 12 let.