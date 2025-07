Umrl je mož, ki je svetoval kar štirim predsednikom (FOTO)

V 83. letu starosti je v četrtek umrl legendarni ameriški politični analitik in svetovalec štirih predsednikov ZDA David Gergen, je sporočil njegov sin Christopher Gergen. Vzork smrti naj bi bila vrsta demence, ki ima simptome podobne Parkinsonovi bolezni.

»Oče je bil predan javni uslužbenec, ki je vedno postavil državo nad stranko,« je med drugim sporočil Christopher Gergen o očetu, ki je svoje bogate izkušnje opisal v knjigi z naslovom Očividec moči: Bistvo vodstva od Nixona do Clintona iz leta 2001.

David Gergen je bil kasneje dolga leta cenjen politični analitik na televiziji CNN, kjer je med drugim pomagal komentirati volilna dogajanja in notranjo ter zunanjo politiko. Američani so njegove komentarje poslušali, ker je imel sloves objektivnega političnega analitika. Na Kennedyjevi fakulteti univerze Harvard, kjer je bil predavatelj, je pomagal ustanoviti Center za javno vodstvo.

Trumpu ni bil naklonjen

Bil je svetovalec republikancev Richarda Nixona, Geralda Forda in Ronalda Reagana ter demokrata Billa Clintona. Donaldu Trumpu ni bil naklonjen in je bil kritičen do njegovih izjav in potez. Po Trumpovi zmagi leta 2024 je ocenil, da bo v Ameriki zavladalo obdobje ustrahovanja in velike preizkušnje.

V Severni Karolini rojeni Gergen je leta 1984 začel delati kot novinar, pred tem pa je bil v vojaški mornarici. Bil je urednik revije US News & World Report in komentator javne televizije PBS. V Nixonovi Beli hiši je bil od leta 1971 pisec govorov, pri Fordu in Reaganu je kasneje delal kot direktor komunikacij.

Pri Clintonu je služil kot svetovalec, pri čemer mu pripisujejo zasluge, da je predsednika uspel prepričati v potrebo po sklepanju kompromisov z republikanci.

»David je s svojim življenjem dokazal, da je biti washingtonski insajder lahko tudi častno opravilo,« je po novici o smrti na mediju X objavil nekdanji Clintonov minister za finance in predsednik Harvarda Larry Summers.