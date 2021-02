Umrl je Milan Bandić

V 66. letu je umrl zagrebški župan Milan Bandić, poroča hrvaški spletni portal Index. Zvečer naj bi mu bilo slabo, reševalci pa so ga nemudoma prepeljali v bolnišnico Sveti Duh. Reanimirali so ga, a žal neuspešno.



Iz mesta Zagreb so ob tem sporočili: V globoki žalosti obveščamo meščane, sodelavce, prijatelje, zagrebško in hrvaško javnost, da je danes, 28. februarja, v 66. letu življenja nenadoma zaradi posledic srčne kapi umrl župan Grada Zagreb gospod Milan Bandić.« Dodajajo, da je živel za svoj kraj, ki mu je bil na prvem mestu, za službo, ki jo je opravljal z ljubeznijo in energijo, v katero je dajal celega sebe, kar 21 let: »Naj počiva v miru.«



Bandićeve težave z zdravjem naj bi trajale že dlje časa. Leta 2003 je doživel možgansko kap, pred tremi leti so mu vstavili stent, lani pa je bil prav tako hospitaliziran po tem, ko mu je postala slabo. Prebolel je tudi pljučno embolijo, prestal nekaj operacij, nazadnje na glasilkah.

