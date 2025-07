Umrl je Michael Madsen, eden najboljših filmskih negativcev

Poslovil se je 67-letni ameriški filmski igralec Michael Madsen, najbolj znan po vlogah v filmih režiserja Quentina Tarantina. Po poročilih policije so ga našli neodzivnega na njegovem domu v Malibuju pri Los Angelesu. Madsenov menedžer Ron Smith je za NBC povedal, da je šlo za zastoj srca, policija pa ni odkrila ničesar sumljivega.

Skozi štiri desetletja dolgo kariero si je ustvaril sloves igralca, ki je odlično upodabljal možate, skrivnostne in karizmatične like.

Igralec, ki je zaslovel v 80. letih prejšnjega stoletja s filmom Vojne igre (1983), je nastopil v več kot 300 filmih, serijah in videoigrah, med drugim v filmih Moj prijatelj Willy, Thelma in Louise, Donnie Brasco in Mesto greha, glas pa posodil junakom v igrah, kot so Grand Theft Auto III, Narc, serija Dishonored, Call of Duty: Black Ops 2 in Crime Boss: Rockay City.

Madsen, sicer starejši brat igralke Virginie Madsen, se je z igralstvom začel resneje ukvarjati v gledališkem ansamblu Steppenwolf v Chicagu, kjer se je učil pri Johnu Malkovichu in nastopil v predstavi O miših in ljudeh po romanu Johna Steinbecka. Skozi štiri desetletja dolgo kariero si je ustvaril sloves igralca, ki je odlično upodabljal možate, skrivnostne in karizmatične like. Njegovi močni nastopi so mu prinesli pohvale kritikov in predano bazo oboževalcev, kar je utrdilo njegov status hollywoodske ikone.

V Tarantinovih Steklih psih je bil psihopatski ropar gospod Blond (levo). FOTO: Miramax

Najbolj pa se je občinstvu vtisnil v spomin z vlogami negativcev v Tarantinovih filmih. Igral je psihopatskega roparja gospoda Blonda v filmu Stekli psi in nekdanjega profesionalnega morilca Budda v obeh delih Ubila bom Billa, nastopil pa je tudi v Osovraženih osem in Bilo je nekoč v Hollywoodu. Quentin Tarantino ga je imel v mislih, ko je ustvarjal lik Vincenta Vege v Šundu, a je vlogo nato ponudil, ker je Madsen snemal vestern Wyatt Earp s; pozneje je sicer povedal, da mu je bilo žal, da se ni odločil za Šund.

Nekoč je v intervjuju pojasnil, zakaj je sprejel toliko vlog, med katerimi vse seveda niso bile legendarne. »V nekaterih sem nastopal le 10 minut, ampak kupili so moje ime in moj obraz, da so ga s pištolo postavili na škatlo DVD-ja. Ljudje ne razumejo vedno, da sem svoji družini v časih filmov Tuja vrsta, Skrivnostna smrt in Pobeg omogočil določen življenjski slog. Nisem nameraval preseliti svojih šestih otrok v prikoličarsko naselje. Ko so mi ljudje ponudili delo, ni bilo vedno najboljše, ampak moral sem kupiti hrano in natočiti bencin v avto.«

Na konvenciji Comic-Con v San Diegu leta 2015 z ekipo filma Osovraženih pet (z leve): Michael Madsen, Kurt Russell, Quentin Tarantino in Demián Bichir FOTO: Mario Anzuoni/Reuters