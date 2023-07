Umrl je eden najtesnejših sodelavcev nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića

V 81. letu starosti je umrl nekdanji srbski predsednik Milan Milutinović. Novico o njegovi smrti je danes na družbenem omrežju Instagram sporočil srbski zunanji minister Ivica Dačić, predsednik Socialistične stranke Srbije (SPS), v kateri je bil Milutinović podpredsednik.

Kot je ob tem poudaril Dačić, je bil Milutinovič v najtežjih obdobjih sodobne zgodovine Srbije na najpomembnejših položajih.

Bil je tesen sodelavec nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića

Milan Milutinović je bil predsednik Srbije med letoma 1997 in 2002. Pred tem je bil med letoma 1989 in 1995 veleposlanik Jugoslavije in Zvezne republike Jugoslavije v Grčiji, med letoma 1995 in 1997 pa zunanji minister. Veljal je za enega najtesnejših sodelavcev nekdanjega srbskega predsednika Slobodana Miloševića.

Po koncu predsedniškega mandata se je decembra 2002 predal haaškemu sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije, kjer je bil obtožen vojnih zločinov na Kosovu. Februarja 2009 je bil oproščen v vseh točkah obtožnice.