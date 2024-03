Umrl je človek, ki je večino svojega življenja preživel v komori

V 78. letu starosti je umrl Paul Alexander, znan kot Polio Paul, ki je večino svojega življenja preživel v komori, imenovani železna pljuča.

Paul Alexander je leta 1952 zbolel za otroško paralizo, ko je bil star komaj šest let. Po pojavu simptomov so ga odpeljali v bolnišnico v Teksasu, tam je nato preživel velik del svojega otroštva. Zdravila za to bolezen ni, povzroča pa paralizo, mišično oslabelost, krčenje mišic in tudi smrt.

Nekoč so otroci zaradi otroške paralize množično umirali in tudi napovedi za Paula niso bile obetavne. Staršem so zdravniki rekli, da mu ni več pomoči, a se je obrnilo drugače. Položili so ga v komoro, s pomočjo katere je znova zadihal. Njegovo življenje je bilo vse prej kot lahko. Zaradi traheotomije ni mogel govoriti, bil je paraliziran od vratu navzdol in tako rekoč priklenjen na komoro, brez katere ni mogel dihati. Sčasoma je začel dihati s svojimi pljuči, v komoro pa se je moral vračati ponoči.

Čeprav je živel z omejitvami, ga to ni ustavilo. Odločil se je študirati, uspešno dokončal študij prava in celo izdal knjigo. V zadnjem času pa je začela pešati tudi komora, zato je Paul objavil videoposnetek na youtubu, saj je hotel najti mehanika, ki bi mu jo popravil. A prepozno, Paul namreč zadnje infekcije, ki jo je dobil, ni preživel.