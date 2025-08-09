V 98. LETU

Umrl astronavt, ki je izrekel slovite besede: »Houston, imamo problem« (FOTO)

Jim Lovell je umrl na svojem domu v državi Illinois.
Fotografija: Jim Lovell je v vesolje potoval večkrat. FOTO: Joshua Lott/Reuters
Jim Lovell je v vesolje potoval večkrat. FOTO: Joshua Lott/Reuters

B. K. P., STA
09.08.2025 ob 14:42
B. K. P., STA
09.08.2025 ob 14:42

V 98. letu starosti je v petek umrl Jim Lovell, poveljnik Nasine vesoljske misije Apollo 13, ki se je leta 1970 po ponesrečenem poskusu pristanka na Luni uspešno vrnila na Zemljo. Lovell je zaslovel z izjavo, ko je po eksploziji kisikove jeklenke na servisnem modulu 322.000 kilometrov od Zemlje dejal: »Houston, imamo problem«. 

Novico o smrti je medijem sporočila vesoljska agencija Nasa. Lovell je umrl na svojem domu v državi Illinois.

Njegova družina je ob prošnji za spoštovanje zasebnosti sporočila, da so izjemno ponosni na življenje in delo dedka, očeta, pilota in častnika mornarice, astronavta, voditelja in raziskovalca vesolja.

»Izjemno ponosni smo na njegovo neverjetno življenje in poklicne dosežke, med katerimi izstopa njegovo legendarno vodstvo pri pionirskem človeškem poletu v vesolje,« je sporočila družina.

Lovell je že opravil vesoljske polete z misijami Gemini 7, Gemini 12 in Apollo 8, preden je bil izbran za poveljnika misije Apollo 13, ki bi bil tretji uspešen človeški polet na luno.

Med neuspešno misijo, na kateri je bil Lovell z astronavtoma Johnon Swigertom mlajšim in Fredom Haisjem mlajšim, je eksplodirala kisikova jeklenka na servisnem modulu posadke. Ker je eksplozija onesposobila vir energije za vzdrževanje življenja posadke, so se morali obrniti nazaj proti Zemlji.

Vršilec dolžnosti upravitelja Nase, minister za promet ZDA Sean Duffy je pohvalil Lovellovo umirjenost med pritiskom, ki je pomagala posadki varno vrniti na Zemljo. O Misiji Apollo 13 je bil posnet tudi film, v katerem je Lovlla igral Tom Hanks.

Apollo 13 je bil izstreljen 11. aprila 1970 - devet mesecev potem, ko je Neil Armstrong postal prvi človek, ki je stopil na Luno. Houston, imamo problem je najprej izrekel Swigert, Lovell pa je to ponovil.

Od Lovella se je poslovil še en sloviti astronavt Buzz Aldrin, ki je dejal, da je bil Lovell njegov najboljši prijatelj. »Najino medsebojno spoštovanje je bilo brezmejno. Zbogom, Jim. Pogrešali te bomo, prijatelj,« je med drugim zapisal Aldrin, ki je družini pokojne legende izrekel tudi sožalje.

