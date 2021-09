Umik Američanov proslavljali s streli

Vojaške misije je konec. Začela se je nova diplomatska misija.

Nemudoma po odhodu zadnjega ameriškega letala se je na območju letališča razleglo zmagoslavno streljanje. Še zadnji od šest tisoč ameriških vojakov, ki so nadzirali evakuacijo, so okrog polnoči s ponedeljka na torek odleteli z letališča v Kabulu, s čimer se je končala ameriška najdaljša vojna, ki je trajala skoraj 20 let. »To je velika lekcija za druge napadalce in za našo prihodnjo generacijo,« je na letališču v Kabulu dejal tiskovni predstavnik talibanovter svareče nadaljeval: »To je tudi nauk za ves svet.«V uniformah so talibani po odhodu zadnjih ameriških vojakov zmagoslavno korakali po letališču v Kabulu in mahali s talibanskimi zastavami z napisom islamske prisege. Talibani so po prevzemu oblasti večkrat obljubili bolj strpen in odprt način vladanja v primerjavi s prvim mandatom. V tej luči je Mudžahid dejal, da želijo vzpostaviti dobre diplomatske odnose z Washingtonom: »Želimo imeti dobre odnose z ZDA in svetom. Pozdravljamo dobre diplomatske odnose z vsemi.« Prvič odkar so sredi avgusta talibani prevzeli oblast, so se ponekod odprle zasebne in javne šole, kamor so se vrnili učenci do šestega razreda.Američani so pred odhodom trajno onesposobili na desetine letal in vojaških vozil ter celo svoj protiraketni obrambni sistem C-RAM, s katerim so v ponedeljek uspešno prestregli rakete. ZDA od talibanov pričakujejo, da bodo izpolnili svoje zaveze, kakršno koli legitimnost ali podporo pa si bodo morali zaslužiti, je le nekaj ur po odhodu zadnjih ameriških letal iz Kabula dejal ameriški državni sekretar: »Vojaške misije je konec. Začela se je nova diplomatska misija.«