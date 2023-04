Umetniki vabijo v Pavlovo hišo

Pavlova hiša (Pavelhaus) v Potrni (Laafeld) na avstrijskem Štajerskem, kjer domuje zastopniška organizacija štajerskih Slovencev Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko, je pogosto prizorišče zanimivih dogodkov s slovenskim pridihom. Letos se lahko pohvalijo s potujočo razstavo Pogled od zgoraj, ki predstavlja dela iz sklopa lanskega mednarodnega likovnega simpozija Slovenija, odprta za umetnost s Sinjega Vrha nad Ajdovščino.

Galerija Pavlove hiše ponuja tudi izbor del Clemensa Kranawetterja.

Simpozij je v treh desetletjih delovanja postal del mednarodne umetniške scene. Umetniki z vsega sveta so imeli priložnost ustvarjati v slikovitem vzdušju Sinjega Vrha, razvilo se je tudi sodelovanje z galerijami in muzeji, ki kot Pavlova hiša prikazujejo potujoče razstave.

Na tokratni razstavi so v Pavlovi hiši na ogled dela Izidorja Tomaža Perka, Rudija Skočirja, Saša Vrabiča, Klementine Golija, Klavdija Tutte, Črtomirja Freliha, Lone Verlich, Davida Lična, Larisse Tomassetti, Hrvoja Marka Peruzovića, Bojana Šumonje, Eugena Varzića, Willema Van Hesta in Jerzyja Tyburskega. Kulturno društvo člen 7 je lani na Sinji Vrh poslalo umetnika Clemensa Kranawetterja in tudi njegov izbor del je zdaj na ogled v galeriji Pavlove hiše. Razstava bo odprta do 29. aprila.

Medkulturna srečanja

Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko je organizacija za zastopanje manjšine Slovencev, ki živijo v pokrajini Štajerska (po popisu prebivalstva leta 2001 je tam živelo 2200 ljudi). Po večdesetletnem političnem delu jih zdaj zastopajo v svetu za manjšine pri uradu zveznega predsednika vlade. Leta 1988 je preobrat sprožila ustanovitev društva, ki je vedno znova opozarjalo na pozabljeno manjšino ter se borilo za njene po državni pogodbi utemeljene pravice.

Svoje umetnine predstavlja Sašo Vrabič.

Pridobitev društva leta 1995 je bila kmečka hiša v Potrni pri Radgoni (Bad Radkersburg), ki je bila prenovljena s finančno pomočjo z Dunaja in iz Ljubljane. Društvo si je kulturni dom zamislilo kot prostor, namenjen za medkulturna srečanja med Avstrijo in Slovenijo, ter kot hišo kulture za več- in enojezično prebivalstvo, živeče na Štajerskem.

Kulturni dom se imenuje po Avgustu Pavlu, ki je bil rojen na sosednji Cankovi, ter njegovi družini, ki je nekaj let živela tu. Pavel je odrasel trojezično – govoril je slovensko, madžarsko in nemško. Študiral je v Budimpešti, pozneje je deloval kot jezikoslovec, etnograf, pesnik, docent na univerzi Szeged in kot predstojnik muzeja, vseskozi si je prizadeval za povezovanje Madžarske in Slovenije.