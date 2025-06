Umetna inteligenca že pritiska: Amazon bo zaradi nje odpuščal

Glavni izvršni direktor ameriškega spletnega trgovca Amazon Andy Jassy je v torek zaposlene obvestil, da bodo zaradi vse večje uporabe umetne inteligence (UI) v prihodnje zmanjšali število delovnih mest. V svojem letnem poročilu delničarjem je poudaril, da je zdaj čas, ko bi podjetja morala »agresivno« vlagati v to tehnologijo, saj bo le z znatnimi finančnimi vložki mogoče držati korak s hitrim tempom inovacij in povpraševanjem strank po izdelkih, ki temeljijo na umetni inteligenci.

Izvršni direktor Amazona Andy Jassy napoveduje zmanjšanje števila delovnih mest. FOTO: LinkedIn

»Ko bomo uvedli več generativne umetne inteligence in agentov, bo to spremenilo način našega dela. Manj ljudi bo potrebnih za nekatera dela, ki jih opravljamo danes, več pa jih bo opravljalo druge vrste del,« je zapisal Jassy. Zaposlene je pozval, naj na umetno inteligenco gledajo kot na sodelavca, na katerega se lahko obrnejo v različnih fazah dela in ki bo z več izkušnjami postal modrejši in koristnejši. Amazonov pristop ni le izraz želje po modernizaciji, temveč strateška odločitev, ki temelji na pričakovanjih glede povečanega povpraševanja. S tovrstnimi naložbami ne želi zgolj slediti trendom, ampak določa lastne, ki bi mu omogočali ohranjanje vodilne pozicije na trgu.

20 ODSTOTKOV višja brezposelnost se obeta.

Izvršni direktor podjetja Anthropic pa je javnost že prejšnji mesec opozoril, da bo umetna inteligenca povečala brezposelnost prej, kot pričakujejo nepripravljeni politični voditelji in podjetja. Umetna inteligenca, vključno z orodji, ki jih gradi Anthropic, naj bi v naslednjih letih odpravila polovico začetnih delovnih mest za bele ovratnike in povišala brezposelnost za do 20 odstotkov.