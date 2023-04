Umetna inteligenca: najlepša Slovenka ima okrogel obraz in polne ustnice

Lepotni ideali, ki si jih zastavljamo ljudje, so pogosto nedosegljivi. Tako ima na primer lutka Barbie, ki je bila vzor številnim deklicam, obline, ki jih resnična ženska sploh ne bi mogla imeti, vitek pas, kakršnega so častili v prejšnjih stoletjih, pa je mogoč le s stiskanjem trebuha v pretesna oblačila. Kar je enkrat lepo, je v nekem drugem zgodovinskem obdobju lahko popolnoma neprivlačno. Staroegipčanska kraljica Kleopatra denimo s svojo podobo v današnjem svetu vsekakor ne bi navdušila.

Kaj porečete na najlepšo Hrvatico?

Podjetje Great Green Wall se je odločilo z uporabo umetne inteligence izdelati idealne lepotice kot nekakšne kandidatke za miss sveta. »Izdelaj realistično fotografijo lepotnega ideala (na tem mestu so vnesli imena posameznih držav), prosim, pokaži fotografijo ženske v obleki v polni dolžini,« je bil ukaz.

Najlepša Američanka je narejena po podobi Marilyn Monroe.

Umetna inteligenca je uporabila podatke o okusu določenega naroda, program Midjourney pa je izdelal njihove fotografije. Lepotice iz posameznih držav so se med seboj precej razlikovale. Pri ustvarjanju miss Združenega kraljestva je bilo jasno videti, da je bila navdih princesa Diana. Miss ZDA pa naj bi bila narejena po podobi Marilyn Monroe – z velikimi prsmi in boki. Kar veliko lepotic, ki jih je izdelala umetna inteligenca, ima zelo poudarjene obline. Tudi ena od predstavnic slovenskega okusa, ki jih je narisala umetna inteligenca, ni ravno suhica. Očitno umetna inteligenca meni, da je okrogel obraz s polnimi ustnicami in visokimi ličnicami slovenski standard lepote. Poleg visokega čela in tankih obrvi.

Ljudje za zdaj umetnih lepotic ne sprejemajo ravno z odprtimi rokami. Levi's je pred kratkim predstavil manekenko, ki jo je izdelala umetna inteligenca, in na ta račun dobil številne kritike, češ, zakaj niso raje najeli in plačali pravega modela.