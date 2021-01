Umazano do cepiva

Marsikje po svetu se bijejo bitke za ta hip zelo vroče cepivo proti covidu-19: številni se poskušajo do njega dokopati mimo vrste, s prevarami, podkupninami in lažmi, z goljufijo pa sta si ga priskrbela tudi Rodney in Ekaterina Baker, kanadska milijonarja, ki sta zamenjala identiteto, da bi si zagotovila prednostno obravnavo.



55-letni Baker je bil do sramotnega incidenta na čelu verige igralnic Great Canadian Gaming (GCG) in velja za multimilijonarja, zdaj pa je ožigosan kot navadni prevarant, ki je ogrozil starejše in ranljivejše, da bi zaščitil sebe. Na enako slabem glasu je seveda tudi njegova žena, 23 let mlajša Ekaterina: zakonca sta iz domačega Vancouvra z zasebnim letalom poletela v odročno pokrajino Jukon, točneje v Beaver Creek blizu meje z Aljasko, kjer so cepili tamkajšnje staroselce. Ti namreč živijo zelo daleč od večjih zdravstvenih ustanov in bolnišnic, zato bi bila okužba z novim koronavirusom zanje lahko zelo nevarna: kakšnih sto ljudi je bilo tako na kanadskem prednostnem seznamu za odmerek Moderninega cepiva, mednje pa sta se v mobilni kliniki uspešno vtihotapila še Bakerjeva. Predstavila sta se kot delavca v lokalnem hotelu in pretentala pristojne, po vrnitvi na letališče pa sta vzbudila sum. V hotelu so preverili njuni identiteti in ugotovili, da sta prevaranta, ko pa se je razvedelo, da sta milijonarja, je seveda izbruhnila afera.



Za to bosta kaznovana, poleg tega pa jima očitajo še izogibanje karanteni ob prihodu v Yukon: grozi jima denarna kazen, morda pa še pol leta za zapahi. Baker je po škandalu ostal tudi brez službe: kot so pojasnili pri GCG, je njihov generalni direktor kršil prepovedi potovanj za zaposlene in tako ogrozil zdravje ter počutje sodelavcev.

