Ulice je zalilo kar 130 ton paradižnika (FOTO)

Po dvoletnem pandemskem zatišju se je na ulice španskega mesta Bunol vrnila zabava v vsem svojem rdečem zdrizastem sijaju. Množica približno 15.000 ljudi, tradicionalno oblečenih v belo, se je namreč zapodila proti tovornjakom z zrelimi paradižniki in začela poulično borbo v obmetavanju s sadeži, ki so v pičli uri obarvali mesto in ljudi v rdeče.

Ja, v Bunol se je po koronskem premoru vrnil kultni španski festival Tomatina, ki velja za največjega te vrste na svetu in je postal pravi turistični magnet za tujce.

Festival privabi tudi ljudi iz oddaljenih Avstralije, Velike Britanije, Japonske in Združenih držav Amerike.

Že več kot 70 let se odvija na zadnjo avgustovsko sredo, borbeno razigrani obiskovalci pa so v nizkem startu čakali, da je odbilo poldne, ko se je konvoj šestih tovornjakov začel premikati skozi ozke mestne ulice. Naloženi so bili s kar 130 tonami zrelih paradižnikov, ki pa niso pristali v omaki za špagete, ampak so se spremenili v sočne izstrelke. Z njimi se je množica namreč obmetavala in se ob tem neizmerno zabavala debelo uro, dokler ni bilo vse, hiše in ljudje, prekrito z gostim, svežim zdrizom.

Zgodovina festivala sega v leto 1945, ko so se vaščani povsem spontano zapletli v borbo s paradižniki. In čeprav je bil v času Francovega režima v 50. letih začasno prepovedan, je preživel in se z vso silo in bolj priljubljen kot kdaj prej vrnil v 70. letih. Svojčas je bil celo tako velikanski hit, da so mestece s približno 9500 prebivalci preplavljale množice tudi do 50.000 ljudi.

V paradižnikovem zosu se vsi spremenijo v razigrane otroke. FOTO: Juan Medina/Reuters

Mestne oblasti so število udeležencev tedaj omejile, od 2013. pa je enourno obmetavanje s paradižniki za vse, ki niso domačini, plačljivo. Letos je bilo od 20.000 razpoložljivih vstopnic prodanih le 15.000, predvsem ker se je zaradi še vedno veljavnih omejitev potovanj zaradi novega koronavirusa na pot odpravilo manj ljudi iz Azije. Po ocenah je na letošnjem festivalu sodelovalo približno 8000 tujcev in 7000 domačinov.