Ukrajinski tenisač po turnirju v Avstraliji po puško in v boj: Pripravljen sem uporabiti orožje

Trenutno 233. tenisač na lestvici ATP Sergej Stahovski (26) je pred nekaj tedni igral na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, zdaj pa je v vojaški uniformi dajal intervju za britanski radio BBC. »Imam orožje in pripravljen sem ga uporabiti.« Priznal je sicer, da nima nikakršnih vojaških izkušenj, tako kot 90 odstotkov ljudi, ki se zdaj pridružujejo vojaškemu uporu v Ukrajini proti ruski invaziji. »Želimo pač ubraniti, kar je našega. svojo državo. Putin je olajšal odločitev ljudi, da se gredo borit, ker je izjavil, da Ukrajina nikoli ni obstajala, da je le umetna tvorba ...«

Na facebooku je Stahovski zapisal: »Ko doživiš nasilje ruskih vojaških sil in Putinove invazije ... ko vidiš solze v očeh ljudi ... vse to vodi samo do enega sklepa ... Ne smemo se predati!«