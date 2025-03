Ukrajinski poveljnik zaznal veliko šibkost Nata: »Niti ena vojska zavezništva ni pripravljena na to«

Vojaške sile Nata niso pripravljene na sodobno bojevanje z brezpilotnimi letali, je opozoril Vadim Suharevski, ukrajinski vojaški poveljnik, pristojen za brezpilotna letala. Suharevski je namreč predstavil napredek v bojevanju z brezpilotnimi letali od začetka ruske invazije februarja 2022 in kako je to spremenilo vojne doktrine.

»Glede na to, kar slišim in vidim, se nobena Natova vojska ni pripravljena upreti brezpilotnim letalom,« je dejal v nedavnem intervjuju za Reuters.

Dejal je, da bi moral Nato spoznati prednost brezpilotnih letalnikov, katerih sestrelitev pogosto stane manj kot konvencionalno orožje.

Brezpilotna letala dolgega dosega lahko stanejo le nekaj tisoč dolarjev za najosnovnejše modele, cena Shaheda pa je ocenjena na več deset tisoč dolarjev. Cene raket za njihovo prestrezanje so šestmestne ali sedemmestne in številne države imajo le omejene zaloge, zato so zelo neekonomične.