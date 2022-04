Ukrajinske oblasti trdijo: blizu Kijeva odkrito množično grobišče

V vasi Buzova blizu Kijeva so po umiku ruskih enot našli množično grobišče, poroča agencija Reuters, ki se sklicuje na predstavnike lokalnih oblasti. Ruske sile se medtem osredotočajo na vzhod Ukrajine, od koder civilisti bežijo v pričakovanju silovitih spopadov. V soboto sta sicer vojskujoči se strani izmenjali ujetnike, poročajo tuje tiskovne agencije.

V vasi Buzova blizu Kijeva so po navedbah predstavnika lokalnih oblasti Tarasa Didiha našli množično grobišče z več deset trupli ukrajinskih civilistov. Trupla ležijo v jarku blizu bencinskega servisa, je dodal za ukrajinsko televizijo. Po navedbah Reutersa teh navedb niso mogli neodvisno potrditi.

Že pred tem so iz mesta Makariv kakih 50 kilometrov zahodno od Kijeva sporočili, da so po umiku ruskih sil našli 132 ustreljenih civilistov, večinoma v skupnih grobiščih. Župan Vadim Tokar je za ukrajinsko televizijo dejal, da so storilci ruski vojaki. Tudi te novice niso mogli neodvisno potrditi.

Pripravljajo se boji na vzhodu države

Generalštab ukrajinske vojske je medtem v zadnjem poročilu, objavljenem na facebooku, zapisal, da poskušajo ruske sile prebiti ukrajinsko obrambo na območju Izjuma jugovzhodno od Harkova na vzhodu države. Kot povzema italijanska tiskovna agencija Ansa, poskušajo to doseči s premestitvijo dodatnih enot na območje in poskusom vzpostavitve popolnega nadzora nad Mariupolom.

»Nasprotnik še naprej vodi obsežno oboroženo agresijo na našo državo,« piše v poročilu ukrajinske vojske, ki poudarja, da se nadaljujeta »delna blokada mesta Harkov« in bombardiranje.

Satelitski posnetki, ki jih je v petek zbral in analiziral Maxar Technologies, prikazujejo približno 12 kilometrov dolg konvoj, ki se premika proti jugu skozi mesto Velki Burluk vzhodno od Harkova. Po navedbah ameriške televizijske mreže CNN naj bi šlo za konvoj ruskih vojaških vozil.

V regiji Lugansk pa se po navedbah ukrajinske strani krepi »prisilna mobilizacija prebivalstva na začasno okupiranih ozemljih«. V regiji Doneck je bilo medtem v obstreljevanju mesta Vugledar ubitih pet civilistov, več je ranjenih, je v soboto sporočil tamkajšnji guverner Pavlo Kirilenko.

Oblasti v regijah na vzhodu države so prebivalstvo pozvale k evakuaciji v pričakovanju silovite ruske ofenzive, še poročajo tuje tiskovne agencije.

V soboto sta sicer vojskujoči se strani izvedli tretjo izmenjavo ujetnikov. Kot je na telegramu zapisala podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk, je ruska stran predala 26 Ukrajincev, med njimi 14 civilistov. Ruska varuhinja človekovih pravic Tatjana Moskalkova pa je sporočila, da se je vrnilo 14 ruskih mornarjev s civilne ladje Azov Concord, ki so jih od 24. februarja zadrževali v Mariupolu, še poroča francoska tiskovna agencija AFP.