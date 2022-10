Ukrajinska ostrostrelka in vojak sta se vzela kar na bojišču: ves svet je spremljal poroko (FOTO in VIDEO)

Ukrajinec Jevgenij Stipanjuk prav gotovo nikoli ne bo pozabil na obletnico poroke. Poročil se je namreč na svoj rojstni dan, ki sovpada z dnevom branilcev, ukrajinskim praznikom, ki se poklanja veteranom in padlim borcem ukrajinske vojske (14. oktober). Par je usodni da dahnil le nekaj metrov stan od bojišča v gozdu v regiji Harkov.

Njegova žena je ukrajinska Ivana Orelanska

Večno ljubezen je zaprisegel znani ostrostrelki Jevgeniji Emerald, pripadnici oboroženih ukrajinskih sil, znani tudi kot ukrajinska Ivana Orleanska. Kot piše The Odessa Journal sta se Jevgenij in Jevgenija spoznala na bojišču in avgusta oznanila zaroko.

Poročni obred je bil v gozdu, na prvi obrambni črti, edini gostje so bili vojaki, poročil pa ju je neimenovani general. Nevesta je blestela v beli poročni obleki z dekoltejem, v roki je imela šopek iz pšenice, ženin pa je bil v vojaški uniformi.

Fotografije njune poroke so preplavile družbena omrežja, na svojem instagramu pa se je oglasila tudi Jevgenija, ki je zapisala, da si ne more predstavljati bolj idealne poroke. »To je poseben dan,« je še dodala in opisala, kako je bila sama poroka skromna in hitra.

Na njenem instagramu je sicer moč opaziti, da je bila Jevgenija pred začetkom ruske invazije navadno dekle, ukvarjala se je z nakitom, vedno je bila urejena, nato pa se je vse spremenilo. Že prvi dan vojne je v kuhinji pozirala z orožjem in zapisala, da namerava ostati v Ukrajini in se boriti ter da ne podpira tistih, ki so ob prvih granatah spakirali kovčke in pobegnili.