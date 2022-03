Ukrajinska mama povedala, zakaj je 11-letnega sina samega poslala na Slovaško

Ste videli fotografije ukrajinskega dečka, ki je v joku in s plastično vrečko v rokah prišel do slovaške meje? To je bil 11-letni Ukrajinec, ki ga je mama samega poslala iz jugovzhodne Ukrajine blizu elektrarne Zaporožje, kjer živijo. Če smo imeli ob teh prizorih solzne oči, nam bo ob pojasnilu mame, zakaj je to naredila, še težje pri srcu.

Julija Pisetskaja je svojega 11-letnega sina želela rešiti pred streli in drugimi grozotami vojne, ki divja v njihovi državi. Veliko nevarnost predstavlja bližina največje evropske jedrske elektrarne Zaporožje, ki so jo Rusi obstreljevali in je zagorela ter ostaja pod ruskim nadzorom.

Mama Julija je svojega sina posadila na vlak, na roko pa mu je napisala telefonsko številko sorodnikov iz Bratislave na Slovaškem, ki naj bi ga sprejeli. »To je bilo dejanje obupa,« je, kakor poroča britanski Telegraph, pojasnila Julija. Je vdova, ki ima zdravstvene težave, doma ima še več otrok, skrbi pa tudi za svojo invalidno mamo. Zaradi vsega tega sama ne more zapustiti Ukrajine, svojemu sinu pa je želela omogočiti pobeg. Tako je 11-letnik z zgolj potnim listom v žepu in s telefonsko številko na roki prepotoval več kot 1.100 kilometrov.

Slovaški delavci na meji so dečku priskočili na pomoč in uspešno našli njegove sorodnike v Bratislavi ter ga kasneje tudi izročili.

»Zelo sem hvaležna, da so rešili življenje mojemu sinu. V vaši mali državi živijo ljudje z velikim srcem. Želim se zahvaliti vsem, ki so pomagali sinu,« je ganjena sporočila mama Julija. Uradniki in prostovoljci iz Slovaške pa so veseli, da so lahko pomagali do lepega zaključka zgodbe.