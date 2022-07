Ukrajinke ustvarile platformo za odrasle, kjer prodajajo fotografije svoje golote, denar pa pošiljajo vojski (FOTO)

Teronlyfans (»ter« v imenu pomeni teritorialna obramba) je spletna platforma, na kateri Ukrajinke, pa tudi nekaj Ukrajincev, zbirajo denar za pomoč ukrajinski vojski s prodajo fotografij svoje golote. V preteklih treh mesecih so zbrali skoraj 665.000 evrov. Nastassia Nasko (23), ustanoviteljica te pobude, je za Business Insider povedala, da se je to zgodilo povsem po naključju. Nekaj dni po tem, ko je Rusija napadla Ukrajino, je na twitterju poizvedovala, ali ji lahko kdo pomaga, da njeno prijateljico evakuirajo iz Harkova. Potem ko ji nihče ni odgovoril, je v šali zapisala, da bo vsakomur, ki bo pomagal, poslala svojo fotografijo, na kateri bo gola. Po petih minutah je stik z njo navezalo deset ljudi in celotna akcija je bila uspešno zaključena. Njena prijateljica je pobegnila iz mesta, Nastassia pa je srečnežu poslala fotografijo.

35 ženskih profilov in trije moški

Platforma je zaživela po nekaj dneh, njen model pa močno spominja na onlyfans in temelji na naročninah. Denar, ki ga zberejo, gre neposredno ukrajinski vojski. Večina sredstev je namenjena teritorialni obrambi, del prihodkov pa, pojasnjuje Naskotova, namenijo tudi društvom, ki pomagajo beguncem in živalim. Do zdaj se je v projekt vključilo 35 žensk in trije moški. Razlika med njihovo platformo in onlyfansom je v tem, pojasnjuje Nastassia, da teronlyfans ne sprejema zahtev za fotografije.

Teronlyfans. FOTO: Teronlyfans, zaslonski posnetek

Nastassia je sicer iz Belorusije. Pred vojno je živela v Kijevu, po ruski invaziji pa se je preselila v Varšavo. Za Business Insider je povedala, da je ponosna na svoj edinstveni način zbiranja donacij za Ukrajino: »Z veseljem podpiram ljudi v Ukrajini in pokažem, da niso vsi Belorusi kot Rusi, da smo tudi dobri ljudje. Želimo pomagati našim sosedom,« je zaključila.