Ukrajini nikoli dovolj orožja, ZDA zahteva rezultate

Vojna v Ukrajini še vedno traja in nič ne kaže, da bi se lahko v kratkem končala. Washington Post pa poroča, da naj bi ZDA opozorile Kijev, da njihova pomoč ni večna in da je prišel čas, da Ukrajina doseže kakšen večji uspeh z vso to pomočjo, ki jo dobiva s skoraj celega sveta.

Omenjeni medij ni imenoval vira informacije, zato je mogoče, da so se pogovarjali z republikanci, ki tako ali tako ne podpirajo nadaljnje pomoči Ukrajini. Mogoče pa je tudi, da so to informacije, ki so jih skrivali pred javnostjo. Predsednik Joe Biden sicer javno podpira Ukrajino ter ji zagotavlja pomoč vse dokler bo to potrebno. Po drugi strani pa je postalo jasno, da so vse večje želje in zahteve Kijeva nedosegljive. Ukrajinci še niso niti prevzeli tankov z Zahoda, ko so že zahtevali še večnamenska bojna letala.

Nikoli dovolj

Veliko težavo za ukrajinski boj predstavlja neprimerna obrambna oprema. Ukrajina vse od leta 2014 ni vlagala v svoje obrambne zmogljivosti, zato ji še zdaj manjka pravzaprav vsega. Povrh tega pa Kijev neprestano menja prioritete, piše Washington Post. Zato ni težko razumeti, da nekatere članice Nata niso zadovoljne z novimi ukrajinskimi zahtevami po bojnih letalih.

Bela hiša in Pentagon pa se soočata s težavami tudi na drugih področjih. Kljub temu da je Nato največje in najmočnejše zavezništvo na svetu s skoraj neskončnimi viri, so zahteve Kijeva ogromne. Vse članice Nata so se od leta 1991 tudi razoroževale, zato niti ena država razen Turčije vse od leta 1991 ni razvila novega tanka, na primer. Nihče ni pričakoval vojne v Evropi, ki bi morala biti oaza večnega miru in blaginje. Število tankov so države zmanjševale, zato zdaj nobena nima tankov v izobilju, da bi jih lahko poslala v Kijev.

Neskončno obstreljevanje s topi

V enem letu je Ukrajina potrošila več kot milijon topniških granat kalibra 155, vendar jih sama ne proizvaja. Tako so s tem izpraznili že skoraj vse ameriške zaloge, proizvodnja granata pa je minimalna. Lani je vsem ameriškim tovarnam skupaj uspelo dostaviti le 93.000 tovrstnih granat. letos bi naj proizvodnjo povečali na 240 tisoč, vendar to ne bo zadovoljilo niti ukrajinskih potreb, kaj šele obnovilo zalog.